Όπως αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συνομιλίες, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις, παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν τη Μόσχα και το Κίεβο.

Η χρονική πίεση συνδέεται με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να επιδιώξουν την ενίσχυση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ανησυχία για τις παραχωρήσεις που μπορεί να ζητηθούν από το Κίεβο

Η αμερικανική πρωτοβουλία προκαλεί προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μια συμφωνία υπό τόσο στενά χρονικά περιθώρια θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντικές ουκρανικές παραχωρήσεις.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος συναντήθηκε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουάσινγκτον ασκεί έντονες πιέσεις, ενώ υπάρχει ανησυχία πως για να επιτευχθεί συμφωνία θα χρειαστούν εκτεταμένες υποχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά.

Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος επισήμανε τη διαφορά στους ρυθμούς που επιδιώκουν οι δύο πλευρές, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί βιάζονται, σε αντίθεση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις για αποδοχή συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στους όρους της Μόσχας, πριν από την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών στην Ουάσινγκτον.

Στο επίκεντρο οι επαφές Τραμπ – Πούτιν στην Κίνα

Η νέα αμερικανική προσπάθεια ακολουθεί τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, στο περιθώριο της τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μετά τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του έχει καταστήσει σαφές πως είναι έτοιμος για ειρήνη.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει σειρά επαφών με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ άλλων στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο.

Οι δύο άνδρες είχαν επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα τον Νοέμβριο, έπειτα από διακοπή περίπου οκτώ μηνών, η οποία συνδεόταν με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Παρά την κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, οι απαιτήσεις της Ρωσίας εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει στην παραχώρηση εδαφών του Ντονμπάς στη Ρωσία, στον αποκλεισμό της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στην επιβολή περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Μόσχα ζητά επίσης ευρύτερες αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της παρουσίας στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, καθώς δεν αφορούν αποκλειστικά την Ουκρανία, αλλά επεκτείνονται στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση και στις ισορροπίες ασφαλείας στην Ευρώπη.

Διαφωνίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα αφορά τις εγγυήσεις που θα μπορούσε να λάβει η Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η αμερικανική πλευρά εξετάζει ένα σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας από δυτικές χώρες, το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ υποστήριξε την Πέμπτη, από το Βερολίνο, ότι οι Αμερικανοί έχουν καταφέρει να εξοικειώσουν τη ρωσική πλευρά με την ιδέα τέτοιων εγγυήσεων.

Ωστόσο, η Μόσχα εμφανίζεται να διατηρεί διαφορετική θέση. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με το Interfax, ότι ακόμη και μια μορφή έμμεσης ή περιορισμένης συμμετοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Η διαφωνία αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες, δεν έχει διαμορφωθεί κοινά αποδεκτό πλαίσιο για τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή και οι επιφυλάξεις

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ουσιαστική συμμετοχή στις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την Ουκρανία θα επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Οι Ευρωπαίοι προκρίνουν την επίτευξη εκεχειρίας πριν από την έναρξη συζητήσεων για μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας.

Αντίθετα, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να εξετάσει παράλληλα τις εδαφικές διαφορές και τις συνολικές ρυθμίσεις ασφαλείας, θεωρώντας ότι τα δύο ζητήματα συνδέονται άμεσα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συζητήσει το ουκρανικό με Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος υποστήριξε ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στη συγκεκριμένη σύνοδο χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, το οποίο δεν έχει προσκληθεί.

Πιέσεις μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης

Το δημοσίευμα καταγράφει επίσης την ανησυχία Ουκρανών αξιωματούχων για πρόσφατες αμερικανικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται περιορισμοί στην ταχύτητα του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starshield, καθώς και καθυστερήσεις στην παράδοση αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ερμηνεύουν αυτές τις εξελίξεις ως μέρος μιας προσπάθειας άσκησης πίεσης στο Κίεβο, ώστε να αποδεχθεί συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση της ουκρανικής πλευράς και όχι για επιβεβαιωμένη αμερικανική πολιτική.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου, η Ρωσία σχεδιάζει να αξιοποιήσει την αεροπορική της εκστρατεία για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η επίτευξη συμφωνίας μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου παραμένει αβέβαιη, καθώς η Μόσχα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις βασικές απαιτήσεις της, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.