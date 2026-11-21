Εξασφαλίστηκε η πολεοδομική άδεια για τη Δ΄ φάση του παραλιακού πεζόδρομου στον Πρωταρά, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην περιοχή. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, σημειώνοντας ότι το έργο αφορά την κατασκευή πεζόδρομου μήκους περίπου 6.500 μέτρων, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου (παρά τη μαρίνα Παραλιμνίου) μέχρι την περιοχή Κάππαρη, πριν από τη νεκρή ζώνη. Το εκτιμώμενο κόστος φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ξύλινο πεζόδρομο, βοτσαλωτά δάπεδα, χώρους αναψυχής και δημόσια αποχωρητήρια καθώς και σύνδεση της Δ΄ φάσης με τις προηγούμενες φάσεις του παραλιακού πεζόδρομου.
Πρωταράς: Πολεοδομική άδεια για Δ΄φάση πεζόδρομου, μήκους 6.500 μέτρων - Από τη μαρίνα Παραλιμνίου μέχρι την περιοχή Κάππαρη
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ξύλινο πεζόδρομο, βοτσαλωτά δάπεδα, χώρους αναψυχής και δημόσια αποχωρητήρια καθώς και σύνδεση της Δ΄ φάσης με τις προηγούμενες φάσεις του παραλιακού πεζόδρομου.
Όπως αναφέρεται, η υλοποίηση της Δ΄ φάσης του πεζόδρομου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας για αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής. Πρόκειται για έργο, το οποίο με την υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα του Πρωταρά, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών. Επόμενο βήμα μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας είναι η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών μελετών καθώς και η εξασφάλιση της άδειας οικοδομής.
Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και εγκρίσεων, θα προωθηθεί ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα. «Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου και προς τα γραφεία OLOGRAMMA ARCHITECTS και ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ για την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση και ωρίμανση του έργου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της τοπικής αρχής.
Ο υφιστάμενος παραλιακός πεζόδρομος του Πρωταρά είναι μία φωτισμένη παραλιακή διαδρομή συνολικού μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, που ενώνει την περιοχή Περνέρα με το Fig Tree Bay και τις γύρω παραλίες. Θεωρείται ιδανικός για περίπατο, τρέξιμο και για θέα στη θάλασσα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.