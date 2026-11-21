Όπως αναφέρεται, η υλοποίηση της Δ΄ φάσης του πεζόδρομου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας για αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής. Πρόκειται για έργο, το οποίο με την υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα του Πρωταρά, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών. Επόμενο βήμα μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας είναι η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών μελετών καθώς και η εξασφάλιση της άδειας οικοδομής.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και εγκρίσεων, θα προωθηθεί ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα. «Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου και προς τα γραφεία OLOGRAMMA ARCHITECTS και ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ για την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση και ωρίμανση του έργου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της τοπικής αρχής.

Ο υφιστάμενος παραλιακός πεζόδρομος του Πρωταρά είναι μία φωτισμένη παραλιακή διαδρομή συνολικού μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, που ενώνει την περιοχή Περνέρα με το Fig Tree Bay και τις γύρω παραλίες. Θεωρείται ιδανικός για περίπατο, τρέξιμο και για θέα στη θάλασσα.