Παρουσία κοβαλτίου σε παιδικά καλλυντικά και προϊόντα μακιγιάζ καταγράφουν οι εργαστηριακές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε είδη παιδικού μακιγιάζ. Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας, δεν έχουν καθοριστεί ενιαία ευρωπαϊκά αριθμητικά όρια αποδοχής για το κοβάλτιο ως πρόσμιξη στα καλλυντικά. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα προϊόντα είναι επικίνδυνα αλλά ότι απαιτείται αξιολόγηση της ασφάλειάς τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Κοβάλτιο σε παιδικά καλλυντικά στην Κύπρο - Εργαστηριακά ευρήματα για παιδικό μακιγιάζ, πούδρες και παιχνίδια
Σε παιδικά είδη μακιγιάζ μετρήθηκαν έως 9 mg/kg κοβαλτίου, ενώ σε 155 δείγματα παιχνιδιών και κιμωλιών δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση ορίων.
Τα δεδομένα περιλαμβάνονται σε γραπτή απάντηση του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, σε ερώτηση του βουλευτή Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για τους ελέγχους σε παιδικά προϊόντα και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Το θέμα είχε απασχολήσει και προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π», μετά την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο για καθυστέρηση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά το κοβάλτιο στα παιχνίδια. Η προειδοποίηση αφορούσε τη νομοθετική συμμόρφωση και όχι διαπίστωση επικίνδυνων παιχνιδιών στην αγορά.
Μετρήσεις σε καλλυντικά
Το Γενικό Χημείο ανέλυσε 59 δείγματα παιδικών καλλυντικών, από τα οποία προέκυψαν 138 επιμέρους δοκίμια. Στα 40 δείγματα παιδικού μακιγιάζ, που αντιστοιχούσαν σε 119 δοκίμια, μετρήθηκαν συγκεντρώσεις κοβαλτίου έως 9 mg/kg. Σε δύο παιδικές πούδρες οι τιμές έφτασαν το 1,41 mg/kg, σε δέκα παιδικές οδοντόκρεμες τα 0,020 mg/kg και σε επτά παιδικές κρέμες τα 0,001 mg/kg.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει την ακούσια παρουσία ιχνών απαγορευμένων ουσιών μόνο όταν αυτή είναι τεχνικά αναπόφευκτη υπό συνθήκες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και το τελικό προϊόν είναι ασφαλές. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα διαβιβάζονται στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για αξιολόγηση και ενδεχόμενα μέτρα. Η υπουργική απάντηση, πάντως, δεν διευκρινίζει εάν κρίθηκε αναγκαία η απόσυρση οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εξετάστηκαν.
Χωρίς υπερβάσεις
Στα παιχνίδια και τις κιμωλίες η εικόνα είναι διαφορετική. Εξετάστηκαν 155 δείγματα, 147 παιχνιδιών και οκτώ κιμωλιών, χωρίς να καταγραφεί υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου μετανάστευσης κοβαλτίου. Πρόκειται για διαφορετικό έλεγχο από τη μέτρηση της παρουσίας του μετάλλου στα καλλυντικά.
Το κοβάλτιο ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1Β. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιορίζει τη χρήση του στα παιχνίδια, προβλέποντας συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ορισμένα υλικά και εξαρτήματα. Πάντως, η παρουσία μιας ουσίας και η πραγματική έκθεση σε αυτή δεν ταυτίζονται, ενώ η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου.
Εκτός των εργαστηριακών ελέγχων του Γενικού Χημείου παραμένουν μπαταρίες, μαγνήτες, προϊόντα τρισδιάστατης εκτύπωσης και συγκεκριμένα μεταλλικά παιχνίδια. Η υπηρεσία σημειώνει ότι ενδεχόμενη επέκταση των ελέγχων θα εξεταστεί εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και το επιτρέπουν οι διαθέσιμες δυνατότητές της.
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