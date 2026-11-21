Η αξία της απαλλοτρίωσης με βάση την αγοραία τιμή του ακινήτου εκτιμάται στα €2.635.000 πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της κατάστασης του κτηρίου, που χρειάζεται άμεση παρέμβαση για συντήρηση προκειμένου να μην καταρρεύσει. Με την απόκτησή του, ο Δήμος αποκτά τη δυνατότητα να διασώσει την αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία και να διαθέσει έναν ιστορικό χώρο στο κοινό, σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δρόμους της παλιάς Λεμεσού.

Το ιστορικό του κτηρίου

Το κτήριο ανεγέρθηκε το 1947 στη θέση παλιού υπαίθριου κινηματογράφου, σε σχέδια του Πολύβιου Μιχαηλίδη, πρωτοπόρου του μοντερνισμού στην Κύπρο, ο οποίος είχε εργαστεί στο γραφείο του Λε Κορμπιζιέ στο Παρίσι. Η στοά στο ισόγειο, το μπαλκόνι στον όροφο, τα επιμήκη παράθυρα του μεσοπατώματος και τα ελεύθερα κυλινδρικά υποστυλώματα είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Η κλινική λειτουργούσε στον όροφο μέχρι το 1960, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν καταστήματα. Ο όροφος μετατράπηκε αργότερα σε διαμερίσματα, το κτήριο κηρύχθηκε διατηρητέο το 2000 και εγκαταλείφθηκε το 2008. Ο «Π» είχε αναδείξει τον Νοέμβριο του 2024 τα προβλήματα στατικότητας μετά την αποκοπή υποστυλωμάτων στην πρόσοψη. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είχαν ήδη λάβει μέτρα προστασίας.

Στο πίσω μέρος του ακινήτου, συνολικής έκτασης 1.180 τ.μ., υπάρχει μεγάλος αδόμητος χώρος, που μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Η πρώην κλινική βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και περίπου 130 μέτρα δυτικά της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης. Στην ευρύτερη γειτονιά λειτουργεί και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών στις Αποθήκες Παπαδάκη. Η γειτνίαση αυτή επιτρέπει στην πρώην κλινική να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές του κέντρου.

Ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως διατηρητέου επιτρέπει στον Δήμο να διεκδικήσει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ειδική χρηματοδότηση για την αποκατάστασή του.