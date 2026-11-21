Πριν από το κλείσιμο του υποκαταστήματος στις Πλάτρες, θα εγκατασταθεί ΑΤΜ σε χώρο εντός της κοινότητας, για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Η εξέλιξη αυτή απαντά σε μία από τις βασικές ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, καθώς οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το ΑΤΜ να μετακινείται στον κόμβο της Τριμίκλινης, αφήνοντας τις Πλάτρες χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών στην κοινότητα.

Παράλληλα, η κοινότητα και η Τράπεζα Κύπρου αναζητούν κατάλληλο χώρο στις Πλάτρες, στον οποίο θα μπορεί να μεταβαίνει υπάλληλος της τράπεζας μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Εκεί θα διεκπεραιώνει ορισμένες τραπεζικές εργασίες και θα βοηθά όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω του ΑΤΜ. Η διευθέτηση αφορά ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους κατοίκους, οι οποίοι για συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία θα έπρεπε να μετακινούνται σε άλλα χωριά.

Η σημαντικότερη εξέλιξη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει αποφασίσει να ανοίξει νέο περιφερειακό υποκατάστημα στον κόμβο της Τριμίκλινης. Αυτή την περίοδο αναζητείται το κατάλληλο σημείο και θα ακολουθήσει η διαμόρφωση του χώρου. Η απόφαση για τη λειτουργία του καταστήματος έχει ληφθεί και απομένουν διαδικαστικές εκκρεμότητες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Η επιλογή του κόμβου συνδέεται με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού. Ο κόμβος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημείο εξυπηρέτησης για τα γύρω χωριά, με υπεραγορά, φαρμακεία, πρατήριο καυσίμων, φούρνο και άλλες υπηρεσίες. Από το σημείο διέρχονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να εξασφαλίσει στο νέο κατάστημα τον όγκο συναλλαγών που χρειάζεται για να στηριχθεί η λειτουργία του σε βάθος χρόνου.

Το υποκατάστημα στις Πλάτρες, του οποίου το κλείσιμο αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου, λειτουργεί εδώ και περίπου 60 χρόνια. Είναι το μοναδικό της κοινότητας και ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην ορεινή Λεμεσό. Εξυπηρετεί σήμερα τόσο τις κοινότητες του συμπλέγματος Τροόδους όσο και κατοίκους γειτονικών χωριών, όπως το Όμοδος και η Πάχνα, όπου έχει ήδη κλείσει το τοπικό υποκατάστημα. Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις ξεπέρασαν τα όρια των Πλατρών, με κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να ζητούν να διατηρηθεί η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες.