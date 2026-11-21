«Μετά τη συμφωνία που πετύχαμε με την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να βάλουμε τάξη στον χώρο», ανέφερε ο κ. Παλιός.

Όπως εξήγησε, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των συσσωρευμένων σκουπιδιών, αλλά και η αντιμετώπιση των παράνομων παρεμβάσεων και αυθαιρεσιών, ώστε ο χώρος να καταστεί ασφαλής και κατάλληλος για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, ο Δήμος Ιεροκηπίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου, ενώ στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

«Δεν θέλουμε απλώς να καθαρίσουμε έναν χώρο. Θέλουμε να τον αποκαταστήσουμε και να του δώσουμε ξανά ζωή και ουσιαστική χρήση», σημείωσε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, υπογραμμίζοντας ότι η «Πολιτιστική Κίνηση Γεροσκήπου» μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό χώρο για την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.

Ο Νίκος Παλιός τόνισε ότι οι παρεμβάσεις θα προχωρήσουν σταδιακά, με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ουσιαστική επαναφορά και αξιοποίηση του χώρου, μετά τα προβλήματα και τις αυθαιρεσίες που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η συμφωνία για την εκμίσθωση του χώρου ανοίγει, ουσιαστικά, τον δρόμο για μια νέα σελίδα για την «Πολιτιστική Κίνηση Γεροσκήπου», με τον Δήμο να θέτει πλέον ως προτεραιότητα την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και την επαναχρησιμοποίησή της, κατέληξε ο κ.Παλιός.