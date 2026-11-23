Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρέλαση και χορούς, με τους συμμετέχοντες να μετακινούνται από την Πλατεία Κένεντι προς το Χάνι του Ιμπραήμ, όπου ακολούθησε η υποδοχή των επισκεπτών και η έναρξη του προγράμματος. Στον χώρο λειτούργησαν ενημερωτικές γωνιές για το Erasmus+, το Eurodesk, το Creative Desk Κύπρου και το YouthNet Κύπρου, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για ευρωπαϊκές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κινητικότητας, εθελοντισμού και συμμετοχής των νέων.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Όμιλο «Ιεροί Κήποι», ενώ οι εθελοντές του φεστιβάλ συμμετείχαν με μουσική και τραγούδι, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε δημιουργικά εργαστήρια και παιχνίδια, αλλά και να γνωρίσουν παραδοσιακές γεύσεις, σε ένα πρόγραμμα που συνδύασε την ψυχαγωγία με την πολιτιστική ανταλλαγή και τη συμμετοχή των νέων.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδότησε τη συμπλήρωση δέκα χρόνων δράσης του CCIF Cyprus, με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Όπως αναφέρεται μέσα από το YouthFest, νέοι από διαφορετικές χώρες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναδείξουν τη σημασία της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας πιο ανοιχτής και συμπεριληπτικής κοινωνίας.