Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται οκτώ άτομα, ένας δικηγόρος, τρεις εργαζόμενες στο ίδιο δικηγορικό γραφείο και τέσσερις εταιρείες που παρείχαν διοικητικές υπηρεσίες.

Θυμίζουμε, πως αρχικά στο κατηγορητήριο της υπόθεσης είχε συμπεριληφθεί και γνωστός δικηγόρος της Λάρνακας, ο οποίος απεβίωσε.

Ως εκ τούτου, στο κατηγορητήριο απέμεινε ο γιος του αποβιώσαντος δικηγόρου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, εναντίον των οποίων το Κακουργιοδικείο έκρινε πως υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση είχε καταχωριστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 14 Μάϊου του 2021 και βασίστηκε στο πόρισμα της έκθεσης που ετοίμασε η Ad Hoc Τριμελής Επιτροπή Καλογήρου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφερόταν ότι τρεις Ιρανοί φέρεται να εξασφάλισαν κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, παρουσιάζοντας στις αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Μάλιστα, ο ένας εξ’ αυτών είχε εμφανιστεί με τρία ονόματα και ήταν καταζητούμενος από την Ίντερπολ.

Αρχικά είχαν δοθεί οδηγίες για ποινική δίωξη των τριών Ιρανών, οι οποίοι, όμως, ουδέποτε οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου αφού δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν. Στις 4 Νοεμβρίου του 2022 το Κακουργιοδικείο Λάρνακας αποφάνθηκε ότι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν αθώοι και πως δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες εναντίον τους.

Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε έφεση για ακύρωση της αθωωτικής απόφασης και το Εφετείο, με απόφασή του στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ανακοίνωσε πως εντόπισε σοβαρά σφάλματα στην αξιολόγηση της μαρτυρίας από το πρωτόδικο δικαστήριο, διατάσσοντας την επανεκδίκαση της υπόθεσης με διαφορετική σύνθεση του Κακουργιοδικείου.

Στην ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείο που διαβάστηκε σήμερα Δευτέρα, σημειώνεται πως ήταν ορθή η απόφαση των συνηγόρων υπεράσπισης να μην υποβάλουν αίτημα αθώωσης των πελατών τους σ’ αυτό το στάδιο της δίκης, διότι, όπως επισημαίνεται, «η παρούσα υπόθεση περιβάλλεται από τέτοια μαρτυρία, η οποία μόνο κατόπιν υποκειμενικής αξιολόγησης της θα ήταν δυνατό να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα μπορούσαν να προκύψουν αποφάσεις για τα ανωτέρω ζητήματα.

Κρίνουμε ότι η Κατηγορούσα Αρχή κατάφερε να αποδείξει, στο σημείο αυτό, την εκ πρώτης όψεως υπόθεση για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι και καλούνται σε απολογία».

Όσον αφορά την απολογία των οκτώ κατηγορουμένων, η διαδικασία θα γίνει σε άλλη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.