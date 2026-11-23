Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά, με τη λήψη καταθέσεων και την αξιολόγηση τεκμηρίων.

Όπως εξήγησε, αμέσως μετά την ενημέρωση για τον εντοπισμό της μαθήτριας χωρίς τις αισθήσεις της, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο ξενοδοχείο, όπου άρχισαν εξετάσεις, περισυλλογή τεκμηρίων και λήψη καταθέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ύποπτο, ωστόσο η Αστυνομία δεν μπορεί να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο σε αυτό το στάδιο.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις για χρήση αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών από τη μαθήτρια, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες και τα τεκμήρια δεν προκύπτει σχετική σύνδεση.

Τόνισε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

«Όταν καλούμε ιατροδικαστή, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η παρουσία του»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μη μετάβαση ιατροδικαστή στο ξενοδοχείο όπου εντοπίστηκε η 17χρονη.

Ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι η Αστυνομία ενημέρωσε τον ιατροδικαστή, ο οποίος, με βάση τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία η παρουσία του.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί δυσαρέσκειας της Αστυνομίας, διευκρίνισε ότι «δεν είναι θέμα ενόχλησης», αλλά ζήτημα αναγκαιότητας της παρουσίας ιατροδικαστή.

«Όταν καλούμε ιατροδικαστή, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η παρουσία του», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

Αναφορικά με τις πληροφορίες για αποστολή φωτογραφιών της σορού στον ιατροδικαστή από αστυνομικούς, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει εάν ακολουθήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία. Πρόσθεσε ότι τα σχετικά ζητήματα θα εξεταστούν από τα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Έλεγχοι στις μαθητικές εκδρομές

Σε ό,τι αφορά τις άτυπες μαθητικές εκδρομές στην Κακοπετριά, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία της Αστυνομίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κοινοτικά συμβούλια και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και κέντρων αναψυχής.

Όπως εξήγησε, όταν ξεκινούν οι κρατήσεις για τις εκδρομές, πραγματοποιούνται συσκέψεις και συστάσεις, ενώ καταρτίζονται ειδικά σχέδια επιχειρήσεων με αυξημένες αστυνομικές περιπολίες.

Πρόσθεσε ότι διενεργούνται έλεγχοι και όπου εντοπίζονται παρανομίες γίνονται καταγγελίες.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε, ωστόσο, ότι η εποπτεία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας.

Σχετικά με τις κρατήσεις δωματίων από ανήλικους, ανέφερε ότι, εξ όσων γνωρίζει, λαμβάνονται γραπτές συγκαταθέσεις. Σημείωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των ερευνών ενδεχομένως να χρειαστεί επαναξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς.

Καταζητείται αλλοδαπός για τον εμπρησμό στην Παλλουριώτισσα

Αναφερόμενος στην υπόθεση εμπρησμού σε μπιραρία στην Παλλουριώτισσα, ο κ. Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι αναζητείται αλλοδαπός ύποπτος για σκοπούς ανάκρισης.

Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση κατά πόσο έχει διαφύγει, καλώντας το κοινό να συνδράμει στον εντοπισμό του.

Όπως ανέφερε, ένα πρόσωπο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ από την πυρκαγιά τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο μεγάλος αριθμός θαμώνων.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι διερευνώνται ενδεχόμενες οικονομικές διαφορές ως πιθανό κίνητρο.

Για την κλειδωμένη έξοδο κινδύνου σημείωσε ότι το ζήτημα διερευνάται από την Πυροσβεστική σε συνεργασία με την Αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι οι έξοδοι διαφυγής πρέπει να παραμένουν λειτουργικές και προσβάσιμες.

Ακούστε την παρέμβαση του Βύρωνα Βύρωνος στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 23-11-2026 ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ