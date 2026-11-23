Οι ηγέτες της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής πλευράς ενδέχεται να συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σε σχήμα 2+1 μετά τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσει νέα πενταμερής συνάντηση. Καθώς συζητείται το διπλωματικό χρονοδιάγραμμα, ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης επανέφεραν στο προσκήνιο πρόταση για τη δημιουργία Συμβουλίου Συνεργασίας της Κύπρου, την οποία είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2025 ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Αυτό έφερε στο προσκήνιο δύο διαφορετικές ιδέες για τη δημιουργία συμβουλίων. Η πρόταση του Τατάρ είχε ως στόχο να βοηθήσει τις δύο πλευρές να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Η άλλη πρόταση, για ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο, παρουσιάστηκε φέτος σε δημοσιεύματα ως μέρος ενός χαλαρού μοντέλου κοινής διακυβέρνησης, το οποίο αποδόθηκε στην προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Κανένα επίσημο σχέδιο λύσης των Ηνωμένων Εθνών που να περιγράφει αυτό το μοντέλο δεν έχει τεθεί ενώπιον των πλευρών.

Η τελευταία εξέλιξη στη συζήτηση προέκυψε από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Παύλου Ξανθούλη στον ΑΝΤ1, το οποίο επικαλείτο έγγραφο του ελληνοκυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Γκουτέρες ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να συμμετάσχει σε ακόμη μία πενταμερή συνάντηση, αλλά επέμενε στη θέση της υπέρ δύο χωριστών κρατών. Ο Ξανθούλης έγραψε ότι ο Γκουτέρες μετέφερε το μήνυμα στον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι ο Ερντογάν και ο Γκουτέρες συζήτησαν το Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν αυτές τις λεπτομέρειες της συνομιλίας τους.

Επομένως, η προθυμία συμμετοχής σε μια πενταμερή συνάντηση αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της βάσης πάνω στην οποία θα διεξαχθούν οι επίσημες διαπραγματεύσεις. Η παρουσία της Τουρκίας στο τραπέζι δεν θα σήμαινε, από μόνη της, ότι οι συνομιλίες θα επαναλαμβάνονταν από το πλαίσιο ομοσπονδιακής λύσης που είχε παραμείνει στο Κραν Μοντανά το 2017, όπως επιθυμεί ο Χριστοδουλίδης. Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2026 επαναβεβαίωσε ως βάση λύσης τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Ο καθορισμός ημερομηνίας συνάντησης δεν θα γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ αυτού του πλαισίου και της θέσης της Άγκυρας υπέρ των δύο κρατών.

Ποιος ήταν ο σκοπός του συμβουλίου που πρότεινε ο Τατάρ;

Μετά την άτυπη συνάντηση στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025, ο Τατάρ δήλωσε ότι είχε προτείνει τη σύσταση Συμβουλίου Συνεργασίας της Κύπρου. Οι τομείς που προσδιόρισε για κοινή δράση περιλάμβαναν τον τραπεζικό τομέα, το εμπόριο, τον τουρισμό, τους υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την παράτυπη μετανάστευση, τη διαχείριση των υδάτων, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση καταστροφών. Όπως το περιέγραψε, το συμβούλιο θα συγκέντρωνε τους δύο ηγέτες, τους διαπραγματευτές τους και τις αρμόδιες ομάδες, ανάλογα με το υπό συζήτηση ζήτημα. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν με συναίνεση. Ο Τατάρ δήλωσε επίσης ότι ο Χριστοδουλίδης είχε απορρίψει την πρόταση.

Για τον Τατάρ, η συνεργασία δεν υποκαθιστούσε την ισότητα καθεστώτος, την οποία θεωρούσε αναγκαία προϋπόθεση πριν από την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για λύση. Ήθελε πρώτα να επιβεβαιωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς της τουρκοκυπριακής πλευράς και αντιτασσόταν στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Το συμβούλιό του παρουσιάστηκε ως ένας μηχανισμός μέσω του οποίου δύο χωριστές πλευρές θα μπορούσαν να συνεργάζονται, και όχι ως το εκτελεστικό όργανο ενός κοινού κράτους.

Το «Διακυβερνητικό Συμβούλιο Συνεργασίας της Κύπρου», το οποίο περιέγραψε ο αρθρογράφος του Philenews Κώστας Βενιζέλος σε δημοσίευμα της 22ας Νοεμβρίου, βασίζεται σε αυτό το ιστορικό. Ο Βενιζέλος υποστήριξε ότι η Άγκυρα συνέχιζε να συζητά ένα πιο λεπτομερές μοντέλο, στο οποίο θα συμμετείχαν οι ηγέτες δύο κρατών και οι αρμόδιοι υπουργοί. Ωστόσο, η δημόσια περιγραφή του Τατάρ δεν τεκμηριώνει κάθε πρόνοια του πλαισίου που περιγράφει ο Βενιζέλος. Το δημοσίευμα επίσης δεν παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Τουρκία υπέβαλε επισήμως νέο κείμενο στα Ηνωμένα Έθνη τον Νοέμβριο του 2026.

Γιατί διαφέρει ένα προεδρικό συμβούλιο;

Παρότι η Ολγκίν δήλωσε αργότερα ότι δεν είχε παρουσιάσει στις πλευρές τέτοιο γραπτό σχέδιο, δημοσιεύματα στον Πολίτη και την The Independent περιέγραψαν μια ιδέα κοινής διακυβέρνησης που υπερέβαινε τη συνεργασία μεταξύ χωριστών πλευρών. Σύμφωνα με το πλαίσιο που παρουσίασαν οι εφημερίδες, δύο συνιστώντα κράτη θα διαχειρίζονταν τις περισσότερες καθημερινές υποθέσεις. Περιορισμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών σχέσεων, της ιθαγένειας, των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων οικονομικών ζητημάτων, θα ασκούνταν μέσω κοινών θεσμών. Ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο, ένα κοινό όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους και των δύο πλευρών και ένας μικρός αριθμός κοινών υπουργείων συγκαταλέγονταν στους θεσμούς που περιγράφονταν.

Οι αναλογίες 2:1 ή 3:1 που αναφέρονταν στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αφορούσαν τη συχνότητα με την οποία η προεδρία θα μπορούσε να εναλλάσσεται μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δεν περιέγραφαν τη σύνθεση του συμβουλίου και καμία από τις δύο αναλογίες δεν αποτελούσε συμφωνημένη φόρμουλα.

Η νομική διαφορά μεταξύ των μοντέλων είναι ουσιαστική. Η διακυβερνητική συνεργασία μπορεί να νοηθεί ως συμφωνίες μεταξύ χωριστών κυρίαρχων κρατών. Μια κοινή προεδρία και κοινά υπουργεία προϋποθέτουν συμφωνία σχετικά με το ποιες εξουσίες θα ανήκουν σε μια κοινή δομή, ποιους θα εκπροσωπεί διεθνώς αυτή η δομή και πώς θα λαμβάνει αποφάσεις. Το χαλαρό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στον Τύπο φερόταν να αφήνει περιθώριο στη μία πλευρά να το αποκαλεί «ομοσπονδία» και στην άλλη «συνομοσπονδία». Οι διαφορετικοί χαρακτηρισμοί δεν θα έλυναν το ζήτημα κατά πόσο θα υπήρχε μία διεθνής νομική προσωπικότητα ή δύο.

Η διάκριση έχει επίσης πρακτικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση του Τατάρ προβλέπει δύο κράτη που θα συναλλάσσονται με τον έξω κόσμο υπό χωριστά καθεστώτα. Το χαλαρό κοινό πλαίσιο που αποδίδεται στην Ολγκίν περιλαμβάνει έναν κοινό θεσμό για τη διαχείριση των σχέσεων με την ΕΕ. Οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από διαπραγματεύσεις θα πρέπει να καθορίζει την εκπροσώπηση στην ΕΕ, την ιθαγένεια, την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στον βορρά και τη διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων. Η χωριστή συμμετοχή στην ΕΕ, την οποία ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν στην προηγούμενη τουρκική πρόταση, και ένας κοινός θεσμός για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις παραπέμπουν σε διαφορετικά μοντέλα εξουσίας και εκπροσώπησης.

Τι έχει προτείνει η ίδια η Ολγκίν;

Υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση σχετικά με το προεδρικό συμβούλιο: η Ολγκίν δεν έχει ανακοινώσει το συγκεκριμένο μοντέλο ως επίσημο σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνομιλία μου μαζί της, καθώς και σε δηλώσεις της προς άλλα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι δεν είχε παραδώσει στις πλευρές τέτοιο γραπτό κείμενο. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο που περιγράφεται στις εφημερίδες δεν μπορεί να θεωρείται πρόταση των Ηνωμένων Εθνών που έχει επισήμως τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η πιθανή διέξοδος που συζήτησε η Ολγκίν σε συνεντεύξεις της τον Νοέμβριο στο ANKA, το HaberKıbrıs, τη Yenidüzen, τον Πολίτη και τη Cyprus Mail ήταν πιο περιορισμένη. Οι πλευρές θα μπορούσαν να αρχίσουν επίσημες συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις και να θέσουν την εκ περιτροπής προεδρία ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν κατάφερναν να συμφωνήσουν σε αυτό, θα διαπίστωναν από νωρίς ότι η διαδικασία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Κατά τον χρόνο των συγκεκριμένων συνεντεύξεων, η Ολγκίν δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη παρουσιάσει αυτή τη διαδικαστική ιδέα στους ηγέτες.

Με τη συνάντηση σε σχήμα 2+1 να αναμένεται μετά τις 6 Δεκεμβρίου, παραμένει ασαφές κατά πόσο ο Γκουτέρες θα θέσει την ιδέα στους δύο ηγέτες. Ένα ακόμη κεντρικό ερώτημα είναι πώς θα προσέγγιζε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν μια επακόλουθη πενταμερή συνάντηση, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί η αποδοχή της αρχής της εκ περιτροπής προεδρίας.

Πώς αλλάζει τα δεδομένα ο Έρχιουρμαν;

Ο Τατάρ πρότεινε το συμβούλιο συνεργασίας τον Μάρτιο του 2025. Σήμερα, την τουρκοκυπριακή πλευρά εκπροσωπεί ο Έρχιουρμαν. Στην προσέγγιση του Έρχιουρμαν, η πολιτική ισότητα, και ιδιαίτερα η αποδοχή της αρχής της εκ περιτροπής προεδρίας, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαπραγματευτικής μεθόδου. Έχει δηλώσει ότι η ακριβής αναλογία εναλλαγής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ένα σύστημα στο οποίο ένας Τουρκοκύπριος δεν θα μπορούσε ποτέ να ηγηθεί της κοινής δομής θα ήταν ασύμβατο με την πολιτική ισότητα.

Ο Έρχιουρμαν και η Ολγκίν συμφωνούν ως προς τη σημασία της εκ περιτροπής προεδρίας, αλλά διαφωνούν ως προς τη θέση της στη σειρά των συνομιλιών. Ο Έρχιουρμαν επιθυμεί να διασφαλιστεί η αρχή αυτή πριν οι διαπραγματεύσεις περάσουν στην ουσία. Η Ολγκίν θεωρεί ότι η συζήτησή της ως πρώτου θέματος των επίσημων συνομιλιών αποτελεί πιθανό τρόπο υπέρβασης του αδιεξόδου. Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι δύο ηγέτες και οι εγγυήτριες δυνάμεις θα αποδέχονταν αυτή τη σειρά.

Επομένως, δεν υπάρχει στο τραπέζι ένα ενιαίο «σχέδιο συμβουλίου δύο κρατών». Η πρόταση συνεργασίας του Τατάρ, το χαλαρό μοντέλο διακυβέρνησης που αποδίδεται στην Ολγκίν σε δημοσιεύματα και η πρόταση της ίδιας της Ολγκίν να εξεταστεί πρώτα η εκ περιτροπής προεδρία αφορούν διαφορετικά στάδια και διαφορετικούς πολιτικούς στόχους. Μια νέα πενταμερής συνάντηση θα μπορούσε να φέρει αυτές τις ιδέες στο ίδιο τραπέζι. Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι πλευρές μπορούν να αποσαφηνίσουν ποιο καθεστώς, ποιες κοινές εξουσίες και ποια σειρά διαπραγμάτευσης είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν.