Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 18:30, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στην Πάφο και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Ο κ. Σκουρίδης θα παρουσιάσει, αρχικά, την πολιτική της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Δρα Ραφαήλ Παπαλλά, Επίκουρο Καθηγητή Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών, και τη Δρα Ana Ilievska, Επίκουρη Καθηγήτρια Παγκόσμιων Φιλελεύθερων Σπουδών, οι οποίοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τη διδασκαλία του μαθήματος «AI Literacy» του Πανεπιστημίου.

Όπως ανέφερε ο Δρ Παπαλλάς, «στο πλαίσιο του μαθήματος AI Literacy, ζητούμε από τους φοιτητές να εξετάσουν σε ποιους τομείς η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι χρήσιμη, ποιοι επωφελούνται από τη χρήση της και ποιες δικλίδες ασφαλείας είναι απαραίτητες. Η συζήτηση με τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κύπρου τούς δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτούς τους προβληματισμούς στον τομέα της δημόσιας πολιτικής και να εξετάσουν πώς η Κύπρος μπορεί να ενθαρρύνει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύοντας παράλληλα τους ανθρώπους που επηρεάζονται από αυτήν».

Ο κ. Σκουρίδης προεδρεύει της Ειδικής Ομάδας Εργασίας (AI Taskforce) της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως Επικεφαλής Επιστήμονα, συντονίζει την ανάπτυξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία. Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, συμπληρώστε τη διαδικτυακή φόρμα εγγραφής. Σχετικά με το American University of Beirut – Mediterraneo Το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo), με έδρα την Πάφο, έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης των Μεσοπολιτειακών Πολιτειών των ΗΠΑ (Middle States Commission on Higher Education – MSCHE) ως παράρτημα του American University of Beirut (AUB), με έδρα τη Βηρυτό του Λιβάνου. Λειτουργεί βάσει καταστατικού που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (New York State Education Department – NYSED), το οποίο έχει εγκρίνει και διαπιστεύσει τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Όλα τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών του AUB Mediterraneo είναι επίσης διαπιστευμένα στην Ευρώπη και την Κύπρο μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και αναγνωρίζονται διεθνώς.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του AUB Mediterraneo είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα επιχειρηματικών σπουδών στην Κύπρο που έλαβε τη διαπίστευση EQUIS από τον οργανισμό EFMD, μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων και το μάνατζμεντ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aubmed.ac.cy. Για πληροφορίες προς τα ΜΜΕ: Ghina Ramadan Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας