Όπως ανέφερε στον «Π» από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Υγείας, από χθες το πρωί έχει αποσταλεί από τον υπουργό επιστολή προς την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, με την οποία ο υπουργός ζητά την υποβολή έκθεσης γεγονότων σε σχέση με τον χειρισμό του συγκεκριμένου περιστατικού.

Παράλληλα, με την ίδια επιστολή ζητείται να δοθούν εξηγήσεις για το πρωτόκολλο που ακολουθείται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη διενέργεια αυτοψιών στις σκηνές όπου εντοπίζονται νεκρά πρόσωπα.

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η μη μετάβαση του επί καθήκοντι ιατροδικαστή στο ξενοδοχείο της Κακοπετριάς, παρά την κλήση που δέχθηκε από την Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, ο ιατροδικαστής έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η φυσική του παρουσία στη σκηνή και διευθετήθηκε όπως ληφθεί φωτογραφικό υλικό από την Αστυνομία.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Υπουργείο Υγείας επικρατεί δυσφορία για τον τρόπο λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον χειρισμό του συγκεκριμένου περιστατικού. Αντίστοιχη δυσαρέσκεια καταγράφεται τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στις τάξεις της Αστυνομίας, με το ζήτημα της ανταπόκρισης των ιατροδικαστών στις κλήσεις για αυτοψίες να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, έχει ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή στην Κακοπετριά. Μιλώντας στον «Φιλελεύθερο», ανέφερε ότι το ζήτημα της παρουσίας των ιατροδικαστών σε τέτοια περιστατικά είχε ξεκαθαριστεί κατά τη διυπουργική σύσκεψη του περασμένου Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι ο επί καθήκοντι ιατροδικαστής οφείλει να ανταποκρίνεται στις κλήσεις της Αστυνομίας. Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τον υπουργό Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.