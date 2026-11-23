Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, στο Πάρκο των Χρωμάτων έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την απομάκρυνση του υφιστάμενου δαπέδου, ενώ παράλληλα έχει γίνει καταγραφή των παιχνιδιών που χρειάζονται επιδιόρθωση ή αποκατάσταση.

Παράλληλα, ορισμένα παγκάκια αναμένεται να επανατοποθετηθούν στον χώρο. «Βασικός μας στόχος είναι η ασφάλεια των παιδιών και των επισκεπτών, καθώς και η αναβάθμιση και ο ευπρεπισμός των δημόσιων χώρων», σημειώνει ο Δημαρχεύων Πάφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη καταγραφεί προβλήματα που αφορούν και άλλους παιδότοπους, πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου αναγνωρίζει ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτούνται οικονομικοί πόροι, συγκεκριμένες διαδικασίες και σωστός προγραμματισμός. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι αναγκαίες παρεμβάσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των χώρων στους οποίους έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη εποπτεία, προγραμματίζεται επίσης η δημιουργία ειδικής θέσης με αρμοδιότητα τον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των παιδότοπων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Στόχος, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου, είναι να διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής χρήση των εγκαταστάσεων, να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και να εντοπίζονται έγκαιρα οι φθορές και τα προβλήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος επιδιώκει να προγραμματίζει τις απαραίτητες παρεμβάσεις πριν οι εγκαταστάσεις παρουσιάσουν εκτεταμένες φθορές και φτάσουν σε κατάσταση που απαιτεί μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές παρεμβάσεις.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει η δημοτική αρχή είναι η αλλαγή προσέγγισης στη διαχείριση των δημόσιων χώρων. «Θέλουμε να περάσουμε από την αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων, στην πρόληψη, τη συστηματική συντήρηση και τον σωστό προγραμματισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου.

Όπως υπογραμμίζει, προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και αξιοπρεπών χώρων παιχνιδιού, άθλησης και αναψυχής για όλους τους δημότες και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, θα συνεχιστεί με σταδιακές παρεμβάσεις στους χώρους που παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά και με ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ελέγχου και συντήρησης, ώστε η ασφάλεια και η ποιότητα των δημοτικών εγκαταστάσεων να αποτελούν συνεχή και όχι περιστασιακή προτεραιότητα.