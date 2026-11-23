Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παραπέμφθηκαν σήμερα Δευτέρα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φόνου του 51χρονου Βρετανού Γκρεγκ Κέναν, στην Πέγεια. Πρόκειται για τον 20χρονο, την 42χρονη μητέρα του και την 35χρονη από τη Σκωτία, φίλη του νεαρού οι οποίοι τελούν υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση.
Στο Κακουργιοδικείο οι τρεις για τον φόνο 51χρονου στην Πέγεια, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τις 26 Νοεμβρίου
Οι τρεις παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου τους απαγγέλθηκαν τα αδικήματα του φόνου και της συνωμοσίας για φόνο.
Οι τρεις παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου τους απαγγέλθηκαν τα αδικήματα του φόνου και της συνωμοσίας για φόνο. Κατά τη διαδικασία υποβλήθηκε αίτημα για συνέχιση της κράτησής τους.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών θα τοποθετηθούν στις 26 Νοεμβρίου κατά πόσο φέρουν ένσταση ή όχι στο αίτημα, ώστε στη συνέχεια το Δικαστήριο να αποφασίσει για την περαιτέρω κράτησή τους. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Τον 20χρονο και την 42χρονη μητέρα του εκπροσωπεί η δικηγόρος Γεωργία Παπασάββα, ενώ την 35χρονη εκπροσωπούν οι δικηγόροι Μάριος Σαϊλής και Ανδρονίκη Φασαρία.
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