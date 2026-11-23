Οι τρεις παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου τους απαγγέλθηκαν τα αδικήματα του φόνου και της συνωμοσίας για φόνο. Κατά τη διαδικασία υποβλήθηκε αίτημα για συνέχιση της κράτησής τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών θα τοποθετηθούν στις 26 Νοεμβρίου κατά πόσο φέρουν ένσταση ή όχι στο αίτημα, ώστε στη συνέχεια το Δικαστήριο να αποφασίσει για την περαιτέρω κράτησή τους. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τον 20χρονο και την 42χρονη μητέρα του εκπροσωπεί η δικηγόρος Γεωργία Παπασάββα, ενώ την 35χρονη εκπροσωπούν οι δικηγόροι Μάριος Σαϊλής και Ανδρονίκη Φασαρία.