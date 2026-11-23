Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Ονησιφόρου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διαπιστώθηκαν για ακόμη μία φορά περιστατικά βανδαλισμών, γεγονός που, όπως σημειώνει, προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία.

Όπως αναφέρει, ο Δήμος Πάφου έχει επενδύσει στην αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό της περιοχής, περιλαμβανομένων και χώρων που ανήκουν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Ο δημαρχεύων Πάφου επικαλείται παράλληλα πληροφορίες που, όπως αναφέρει, του μετέφεραν κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένα εγκαταλελειμμένα κτίρια χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Δεν είναι δυνατόν να αναβαθμίζουμε δημόσιους χώρους και την ίδια στιγμή να τους αφήνουμε εκτεθειμένους στην παραβατικότητα», τονίζει ο κ. Ονησιφόρου, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνόμευση δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Πάφου, αλλά της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται ουσιαστική και συνεχής παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή, καθώς «δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις».

Όπως σημειώνει, χρειάζονται συντονισμός, πρόληψη και άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο κ. Ονησιφόρου επισημαίνει την ανάγκη στήριξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, με πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες βοήθειας.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας πως η Πάφος χρειάζεται δημόσιους χώρους «ζωντανούς, καθαρούς και ασφαλείς».

Ο δημαρχεύων Πάφου καλεί, ουσιαστικά, τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η κανονικοποίηση της παραβατικότητας ως μέρος της καθημερινότητας στην πόλη.