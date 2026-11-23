Την εκτίμηση ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην υπόθεση θανάτου της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά εξέφρασε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, παρά τα ερωτήματα που εξακολουθούν να εγείρονται για την απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, η κ. Κωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Υγείας ζήτησε από την πρώτη στιγμή γραπτή έκθεση γεγονότων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, την οποία έχει ήδη παραλάβει. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από την έκθεση προκύπτει ότι οι ιατροδικαστές χειρίστηκαν την υπόθεση βάσει των ισχυουσών διαδικασιών και των συμφωνημένων διατάξεων με την Αστυνομία.

«Τα δεδομένα και τα γεγονότα ήταν τέτοια, τα οποία τεκμηριώνουν τη μη παρουσία στο συγκεκριμένο περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την αιτιολόγηση που δόθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, αφήνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα που προέκυψε μετά τον θάνατο της μαθήτριας: Γιατί κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή, από τη στιγμή που η Αστυνομία τον είχε καλέσει να μεταβεί στη σκηνή;

Ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Κωνσταντίνου περιορίστηκε να αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού μεταξύ Αστυνομίας και Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, μετά την οποία αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια συγκεκριμένα δεδομένα οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης

Παρότι το Υπουργείο Υγείας εμφανίζεται να αποδέχεται, στο παρόν στάδιο, τις εξηγήσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, η κ. Κωνσταντίνου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε, οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής. «Εάν προκύψουν δεδομένα τα οποία θα μας υποχρεώσουν να επαναξιολογήσουμε, θα επαναξιολογήσουμε φυσικά», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσον η γραπτή έκθεση κρίθηκε ικανοποιητική από το Υπουργείο Υγείας, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια απέφυγε να δώσει κατηγορηματική απάντηση, επαναλαμβάνοντας ότι κάθε περιστατικό έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ότι δεν πρέπει να εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα.

Εκσυγχρονισμός με ανοιχτά ζητήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της κ. Κωνσταντίνου στον τρόπο λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, καθώς επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες εκσυγχρονισμού τόσο του νομοθετικού όσο και του λειτουργικού της πλαισίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, ενώ η Επίτροπος Νομοθεσίας έχει αναλάβει να εξετάσει ζητήματα που αφορούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η διαδικασία διενέργειας αυτοψιών.

Έτσι, ενώ το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της Κακοπετριάς δεν διαπιστώνεται απόκλιση από τις ισχύουσες διαδικασίες, την ίδια ώρα αναγνωρίζει την ανάγκη αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η κ. Κωνσταντίνου δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας για τη δυσφορία που καταγράφεται από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, παραπέμποντας για περαιτέρω διευκρινίσεις στους ίδιους τους αρμόδιους φορείς.

Το ερώτημα, πάντως, που παραμένει είναι κατά πόσον η τήρηση των υφιστάμενων διαδικασιών αρκεί για να απαντηθούν οι προβληματισμοί που έχουν προκύψει γύρω από την απουσία ιατροδικαστή από μια σκηνή θανάτου, ιδιαίτερα όταν η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.