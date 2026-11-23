Την υπόθεση είχε αποκαλύψει προηγουμένως ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 Κύπρου, ενώ οι δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τις απελάσεις στο Politico κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο διπλωμάτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι εργάζονταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τη διπλωματική τους ιδιότητα ως κάλυψη.

Κατά τους Κύπριους αξιωματούχους που επικαλείται το Politico, οι δύο Ρώσοι βρίσκονταν σε επαφή με Κύπριους πολίτες οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Παράλληλα, το δίκτυο που εντόπισαν οι κυπριακές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να επιδίωκε την απόκτηση στοιχείων για τεχνολογίες των οποίων η μεταφορά στη Ρωσία απαγορεύεται βάσει των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Politico αναφέρει ότι επικοινώνησε με τη ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο, ζητώντας σχόλιο για την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Οι σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας

Το Politico αναφέρεται και στις οικονομικές σχέσεις που διατηρούσε επί δεκαετίες η Κύπρος με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα αποτελούσε κάποτε μία από τις κυριότερες πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων για τη Λευκωσία.

Η Κύπρος είχε επίσης λειτουργήσει ως τραπεζικό κέντρο για Ρώσους επενδυτές, στους οποίους, σύμφωνα με το Politico, περιλαμβάνονταν από εμπόρους όπλων μέχρι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι αυξημένες κανονιστικές πιέσεις και η μεταβολή των γεωπολιτικών ισορροπιών έχουν οδηγήσει τη Λευκωσία σε απομάκρυνση από αυτού του είδους τις επενδύσεις.

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στηρίξει τις διαδοχικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, τα οποία επικαλείται το Politico, περισσότερα από 700 μέλη ρωσικών διπλωματικών αποστολών έχουν απελαθεί από ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.