Η απόφαση λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ως ένδειξη θλίψης και σεβασμού στη μνήμη της μαθήτριας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις, ενώ οι σημαίες σε όλες τις σχολικές μονάδες θα κυματίζουν μεσίστιες.

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της 17χρονης και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους οικείους της, καθώς και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.σ