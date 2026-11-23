Τριήμερο πένθος σε όλες τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη Σχολική Εφορεία Πολεμιδιών κηρύχθηκε με αφορμή τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα, στις 21 Νοεμβρίου 2026.
Τριήμερο πένθος στα σχολεία των Πολεμιδιών για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας
Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ενώ οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλες τις σχολικές μονάδες της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών.
Η απόφαση λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ως ένδειξη θλίψης και σεβασμού στη μνήμη της μαθήτριας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις, ενώ οι σημαίες σε όλες τις σχολικές μονάδες θα κυματίζουν μεσίστιες.
Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της 17χρονης και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους οικείους της, καθώς και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.σ
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