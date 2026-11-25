Πέραν των παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2024, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων, την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων, τη δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων σε διαφορετικές περιοχές του Στροβόλου.











Φοιτητικές εστίες στο παλιό σφαγείο

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων σχεδιασμών βρίσκεται η αξιοποίηση του χώρου του παλιού σφαγείου στην οδό Μακεδονίτισσας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Κατά την παρουσίαση δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αριθμός διαθέσιμων δωματίων ή προϋπολογισμός του έργου.

Την ίδια ώρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, ο Δήμος ετοιμάζει γενικό σχέδιο ανάπτυξης για την αναβάθμιση του συνοικισμού Στρόβολος ΙΙ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση των ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στροβόλου, τα οποία εκμισθώθηκαν από το κράτος στον Δήμο.

Νέα οδικά έργα και παρεμβάσεις

Στο κεφάλαιο των οδικών υποδομών, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η αναμενόμενη εντός του 2027 προκήρυξη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του έργου που αφορά τη σύνδεση των λεωφόρων Αρχαγγέλου και Στροβόλου, μέσω της Αλεξανδρουπόλεως. Παράλληλα, σε αρχικό μελετητικό στάδιο βρίσκονται οι παρεμβάσεις στις οδούς Σταυρού και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της λεωφόρου Τσερίου, έργο συνολικού κόστους περίπου 12 εκατ. ευρώ, τα τέσσερα πέμπτα του οποίου χρηματοδοτούνται από το κράτος. Ο νέος δρόμος θα διαθέτει χώρους πρασίνου και στάθμευσης, καθώς και βελτιωμένες διαβάσεις πεζών.

Επιπρόσθετα, στόχος είναι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 να ασφαλτοστρωθούν άλλα εννέα χιλιόμετρα του οδικού δικτύου, ενώ εντός του ίδιου έτους αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα έξυπνης στάθμευσης, με τον συνολικό αριθμό των αισθητήρων να φθάνει τους 2.000.

Αναβαθμίζονται πάρκα και χώροι πρασίνου

Σε συνεργασία με τους Δήμους Λευκωσίας και Λακατάμιας προωθείται η αναβάθμιση του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, ενώ συνεχίζεται ο σχεδιασμός για περαιτέρω παρεμβάσεις στα πάρκα Αγίου Δημητρίου, Ακροπόλεως και Τάκη Ζεμπύλα. Μάλιστα, για την αναβάθμιση του Πάρκου Αγίου Δημητρίου αναμένεται εντός του επόμενου μήνα να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικό χορηγό.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και το έργο στο Σαραντάσπηλιο, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού πεζοδρόμου μήκους περίπου 800 μέτρων, με εργασίες εξυγίανσης και αναβάθμισης της επιφάνειας πάνω από τον υφιστάμενο κλειστό οχετό ομβρίων υδάτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών πάρκων, με εγκατάσταση φωτιστικών LED, αντικατάσταση αντλιών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Νέες κοινωνικές υποδομές

Σε ό,τι αφορά τον ιστορικό πυρήνα του Στροβόλου, πέραν των εργασιών ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, προωθείται η ωρίμανση της δεύτερης φάσης του έργου, με στόχο τον εξωραϊσμό των προσόψεων των κτηρίων.

Στις προτεραιότητες της δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται η δημιουργία κέντρου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για το Πολυδύναμο Ίδρυμα Στροβόλου στην οδό Πειραιώς, καθώς και γειτονικού κέντρου. Προγραμματίζεται, ακόμη, η ανέγερση βρεφοκομικού σταθμού στη μνήμη της Κατίνας Μιχελλίδου, σε τεμάχιο στον ιστορικό πυρήνα, ενώ σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ θα αναπτυχθεί πρόγραμμα Κοινοτικής Μαιευτικής. Ο Δήμος προχωρεί επίσης στην επέκταση και αναβάθμιση του Καταφυγίου Σκύλων, έργο για το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό, με τη συμμετοχή των Δήμων Λευκωσίας και Λακατάμιας.

Η μεγάλη έκπληξη

Αλλαγή σελίδας και σε επίπεδο εταιρικής ταυτότητας επιχειρεί ο Δήμος Στροβόλου, ο οποίος, στο πλαίσιο της παρουσίασης του απολογισμού των πρώτων δυόμισι χρόνων της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποκάλυψε το νέο του σήμα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Σταύρο Σταυρινίδη, η νέα εταιρική ταυτότητα αποτυπώνει τις τρεις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής Αρχής για τα επόμενα χρόνια, τον πολίτη, το περιβάλλον και τον εκσυγχρονισμό. Η αλλαγή του σήματος εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου να ανανεώσει τη δημόσια εικόνα του, παράλληλα με την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες. Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων, ο σχεδιασμός του νέου λογοτύπου ανατέθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 στην εταιρεία Marketway Ltd, έναντι 5.000 ευρώ.

Όσα έγιναν ήδη

Στα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά τα πρώτα δυόμισι χρόνια της θητείας της δημοτικής Αρχής περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του Πάρκου Κισσάβου, η δημιουργία του μονοπατιού της φύσης «Καλόγερος», καθώς και παρεμβάσεις σε πάρκα και παιδικές χαρές. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης» δημιουργήθηκαν δύο γήπεδα padel και δύο γήπεδα καλαθόσφαιρας, ενώ ανακαινίστηκε ο στίβος με ταρτάν. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν ή επιδιορθώθηκαν περισσότερα από 33.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώθηκαν εννέα χιλιόμετρα δρόμων και εγκαταστάθηκαν 1.600 αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης. Ολοκληρώθηκε επίσης η αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου με νέο φωτισμό, ηχητικό σύστημα και καθίσματα, ενώ δημιουργήθηκαν τρεις νέοι παιδοκομικοί σταθμοί στον Αρχάγγελο, στην Αγία Μαρίνα και στην Κωνσταντινουπόλεως.

Τα οικονομικά και ο απολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σταυρινίδης, κατά την υπό εξέταση περίοδο κατασκευάστηκαν ή επιδιορθώθηκαν περισσότερα από 33.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων, αναβαθμίστηκαν πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν τρεις παιδοκομικοί σταθμοί και επιλύθηκαν περισσότερα από 33.000 αιτήματα δημοτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, ο οποίος εισέπραξε περίπου 13 εκατ. ευρώ από εκκρεμείς οφειλές προηγούμενων ετών, έναντι συνολικών ανείσπρακτων οφειλών ύψους περίπου 28 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν και εισπράχθηκαν περίπου 8,4 εκατ. ευρώ από χορηγίες και άλλες πηγές, ενώ ο προϋπολογισμός ανάπτυξης αυξήθηκε από τα επτά στα 19 εκατ. ευρώ και ο τακτικός προϋπολογισμός από τα 20 στα 37 εκατ. ευρώ.