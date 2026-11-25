Σε ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο διανεμήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης κατανόησης του θέματος, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η πρόταση συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Προβλέπει ειδική υπεράσπιση για δημόσιες δηλώσεις βουλευτών εκτός Βουλής, εφόσον έχουν οποιαδήποτε συνάφεια με το «κοινοβουλευτικό έργο».

Κατά τη Νομική Υπηρεσία, η πρόταση ερμηνεύει ευρέως τον όρο «κοινοβουλευτικό έργο», δημιουργώντας τον κίνδυνο η προστασία να επεκταθεί πέρα από τον σκοπό για τον οποίο προβλέπεται.

Η Υπηρεσία σημειώνει επίσης ότι η πρόταση κινείται αντίθετα από τη διεθνή τάση περιορισμού των βουλευτικών προνομίων, ώστε να μην υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων. Παραπέμπει σχετικά σε κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής της Βενετίας και της GRECO.

Το ισχύον πλαίσιο προστατεύει ήδη τους βουλευτές για γνώμη ή ψήφο τους εντός της Βουλής, βάσει του άρθρου 83 του Συντάγματος. Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος προβλέπει επίσης προστασία για δηλώσεις, πράξεις και δημοσιεύσεις εντός Βουλής, καθώς και για την αναπαραγωγή ή αναφορά τους. Παράλληλα, ως υπεράσπιση προβλέπεται ήδη το έντιμο σχόλιο για θέματα δημοσίου συμφέροντος.

«Η εισαγωγή ειδικότερης ρύθμισης με ασαφείς έννοιες ενδέχεται να δημιουργήσει επικαλύψεις με τις υφιστάμενες διατάξεις και αβεβαιότητα ως προς το ποια προστασία ισχύει και σε ποιες περιπτώσεις», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία.

Η πρόταση, σύμφωνα με το σημείωμα, εγείρει επίσης ζητήματα ως προς την ισότητα ενώπιον του νόμου, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται η παροχή πρόσθετης και εξειδικευμένης προστασίας αποκλειστικά στους βουλευτές, σε σύγκριση με άλλους κρατικούς αξιωματούχους και τους πολίτες.

Επιφυλάξεις διατυπώνονται και αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 του Συντάγματος. Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις αρχές και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι διατάξεις περί ασυλίας ή προνομίων των βουλευτών δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες σε βαθμό που να δυσχεραίνουν την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και να καθιστούν αναποτελεσματική τη δυνατότητα εξασφάλισης δικαστικής θεραπείας.

Συνοψίζοντας, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι επιφυλάξεις αφορούν κυρίως το «ευρύ και απροσδιόριστο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης», το οποίο δημιουργεί κίνδυνο κατάχρησης της νομικής προστασίας των βουλευτών. Θέτει ακόμη ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ισότητα όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου, βάσει του άρθρου 28, και το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, βάσει του άρθρου 30.

Το ενημερωτικό σημείωμα δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας και διανεμήθηκε αποκλειστικά για ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που συζητούνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ