Το σχέδιο Α και το σχέδιο Β

Κατά τον κ. Μιχαηλίδη, το «σχέδιο Α» του Άλμα είναι μια ισχυρή προσωπικότητα με ηγετικές ικανότητες, που θα στηρίζεται από περισσότερα κόμματα και όχι μόνο από το Άλμα. Πέρα από το ΑΚΕΛ, έχει συναντηθεί κατ' ιδίαν με το Volt, την Άμεση Δημοκρατία και τους Οικολόγους, ενώ με την ΕΔΕΚ οι επαφές τίθενται υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψει τον δρόμο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Με το Volt η πρώτη συνάντηση έγινε πριν από λίγες ημέρες, τους Οικολόγους θα τους ξαναδεί μετά την εκλογή της νέας τους ηγεσίας και την ΕΔΕΚ μετά τις εσωκομματικές της 14ης Δεκεμβρίου, ή νωρίτερα αν η Σοφία Χριστοδούλου δεν έχει αντίπαλο. Στόχος, όπως διευκρίνισε, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούν να στηρίξουν όλοι, χωρίς τη δημιουργία τυπικού συνασπισμού κομμάτων.

Αν η προσπάθεια αποτύχει, το «σχέδιο Β» είναι η αυτόνομη κάθοδος, σενάριο στο οποίο το Άλμα θέλει να έχει περισσότερες από μία επιλογές. «Αν είναι για να συνεργαστούμε για να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία στον πρώτο γύρο, κατεβαίνουμε και μόνοι μας», είπε, επιμένοντας ότι το ζητούμενο είναι ένας υποψήφιος με ισχυρές πιθανότητες εκλογής.

Χωρίς κομματικά πρόσωπα στο τραπέζι

Ο πρόεδρος του Άλμα ξεκαθάρισε ότι στη διαβούλευση δεν θα τεθούν πρόσωπα προβεβλημένα και συνδεδεμένα με τα κόμματα. «Δεν βάζω ούτε το δικό μου όνομα στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκτός συζήτησης μένουν και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Με την ίδια λογική δεν μπαίνει στη συζήτηση ούτε η βουλευτής του Άλμα Ειρήνη Χαραλαμπίδου, το όνομα της οποίας αφορά μόνο το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου. Η κ. Χαραλαμπίδου είχε επιβεβαιώσει στις 16 Νοεμβρίου ότι ο κ. Μιχαηλίδης την πιέζει να είναι υποψήφια.

Όπως εξήγησε, ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ανεξάρτητος στα μάτια των πολιτών, ώστε ο ψηφοφόρος οποιουδήποτε κόμματος να μη νιώθει ότι ψηφίζει κάποιον που ανήκει στο Άλμα ή στο ΑΚΕΛ.

Γιασεμίδης και Πογιατζής

Ερωτηθείς για τα ονόματα που κυκλοφορούν, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το Άλμα δεν έχει συζητήσει κανένα όνομα με κανένα κόμμα. Για τον οικονομολόγο Τάσο Γιασεμίδη, συνέταιρο της KPMG Κύπρου, το όνομα του οποίου είχε αναφερθεί τον Οκτώβριο ανάμεσα σε όσους συζητούνται στο ΑΚΕΛ, είπε ότι είναι σοβαρό πρόσωπο, επιτυχημένο στον τομέα του, και ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί. Τον επίτροπο Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς Χάρη Πογιατζή τον χαρακτήρισε έντιμο, με καλό έργο στην Αρχή, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει συζητηθεί.

Τα κριτήρια, όπως σημείωσε, είναι πολλά: πέρα από την εντιμότητα, μετρούν οι ηγετικές ικανότητες, η διάθεση του ίδιου του προσώπου και το κατά πόσο είναι εκλέξιμο. Αρνήθηκε ότι τα δύο ονόματα προηγούνται, λέγοντας ότι όσα δημοσιεύονται «ούτε ισχύουν ούτε απορρίπτονται».

Για το πότε θα κλειδώσει το όνομα, είπε ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα γίνει στη συνάντηση του Δεκεμβρίου, παραδεχόμενος ότι «μάλλον σπεύδουμε βραδέως». Οι δημοσκοπήσεις, κατά τον ίδιο, δεν είναι σε αυτή τη φάση κατάλληλο εργαλείο, αφού ευνοούν όσους είναι ήδη γνωστοί στο κοινό, ενώ ένα λιγότερο προβεβλημένο πρόσωπο θα μπορούσε να σταθεί σε μια προεκλογική περίοδο.