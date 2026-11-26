Αντιθέτως, στόχος είναι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του κράτους, να εξευρεθούν τρόποι και να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς με νόμιμο και ασφαλή τρόπο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κοινού, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ισότιμη μεταχείριση όλων των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη ανάδειξης της Κύπρου ως ποιοτικού και ανταγωνιστικού διεθνούς προορισμού για τη διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην οικονομία, στον τουρισμό και στην απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, ενώ εκφράστηκε η κοινή βούληση των μελών για ενίσχυση της δραστηριοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συλλογικής προσπάθειας για την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών του Συνδέσμου, με ισχύ από το 2027.

Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτισε και τίμησε με την παρουσία του ο κ. Άντυς Αποστόλου, Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Αποστόλου ενημέρωσε τα μέλη για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους παρευρισκομένους.

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΕΠΕΚ καταρτίστηκε σε σώμα για την επόμενη διετία, με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος: Μάκης Τσιάτσιος – Liopetro Venue & Hungry Monkey Catering,Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουσιουμής – Κτήμα Π. Κουσιουμή,Γραμματέας: Γιώτα Καπαρή – Santa Elena,Ταμίας: Αντιγόνη Οικονομίδου – Kanella Mavri Ζάχαρη και μέλη Γιάννης Μαλλούρης – Y.M Culinary Services,Μέλανη Ποταμίτου – Splendid Events,Λάκης Νεοφύτου – Cyprus Dream Weddings,Αλέξανδρος Ιορδάνους – Lakewood & Κτήμα Όασις κ.α,Χριστόφορος Ζήνωνος - Party Guide & Mint Events Finds κ.α Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη στήριξη της ΟΕΒ, θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Συνδέσμου, στην αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων του κλάδου, στη διεύρυνση της βάσης των μελών του και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Βασικό όραμα της νέας διοίκησης αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου, οργανωμένου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κλάδου εκδηλώσεων, ο οποίος θα λειτουργεί στη βάση της νομιμότητας, του επαγγελματισμού και του υγιούς ανταγωνισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της Κύπρου ως διεθνούς προορισμού εκδηλώσεων.