Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, εξασφάλισε τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών, καθώς και την καθοριστική υποστήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξαν τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ από τον Ισπανό οικονομολόγο στις 8 Φεβρουαρίου 2027, καθώς η υποψηφιότητα του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη υποστήριξη.

Η συμφωνία Παρισιού και Βερολίνου

Καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες για τη διαδοχή της Λαγκάρντ διαδραμάτισαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, οι οποίες αφορούσαν ευρύτερα την ανανέωση της ηγετικής ομάδας της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρακτορείο Agence Europe, η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει την ανάληψη της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ από τον Γερμανό Μάρκους Μπρούνερμαϊερ και της θέσης της επικεφαλής των πράξεων αγοράς από τη Γαλλίδα Λοράνς Μπουν.

Η κατανομή των συγκεκριμένων αξιωμάτων διευκόλυνε τη διαμόρφωση κοινής θέσης της Γαλλίας και της Γερμανίας υπέρ της ισπανικής υποψηφιότητας.

Ποιος είναι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος

Ο 55χρονος Ισπανός οικονομολόγος διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 βρίσκεται στο τιμόνι της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Διαθέτει εμπειρία σχεδόν τριών δεκαετιών στον χώρο της κεντρικής τραπεζικής και έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του, θα γίνει ο πρώτος Ισπανός που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΚΤ από την ίδρυσή της το 1998.

Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ

Η διαδικασία διαδοχής άρχισε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, μετά την ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ στις 29 Οκτωβρίου ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της.

Πριν από τον επίσημο διορισμό του διαδόχου της απαιτείται διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία.

Για την έγκριση του διορισμού απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τα 21 κράτη της Ευρωζώνης, τα οποία πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της.

Πηγές: El País / Agence Europe