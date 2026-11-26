Οι παραλήπτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώσουν το Υπουργείο για την τρέχουσα εργασία τους, καθώς και για τις δεξιότητες που απέκτησαν μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία. Σύμφωνα με την Telegraph, πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο που αποστέλλονται τέτοιες επιστολές σε μέλη της στρατηγικής εφεδρείας.

Το Υπουργείο δίνει επίσης στους εφέδρους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, όπως η νατοϊκή άσκηση Steadfast Defender, η οποία προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027. Μιλώντας στο Sky News, ο Στρίτινγκ δήλωσε ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων θα έπρεπε να γίνεται τακτικά, αλλά είχε παραμεληθεί. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η αποστολή των επιστολών δεν σημαίνει πως οι έφεδροι θα ενεργοποιηθούν άμεσα.

Η στρατηγική εφεδρεία αποτελείται από πρώην μέλη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς επίστρατου και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υποχρεούνται να επιστρέψουν στο στράτευμα εφόσον κληθούν. Η βρετανική Στρατηγική Αναθεώρηση Άμυνας του 2025 είχε εισηγηθεί τη συστηματική καταγραφή του τόπου διαμονής και των δεξιοτήτων τους, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να γνωρίζουν σε ποιο προσωπικό μπορούν να βασιστούν σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ