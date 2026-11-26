Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στην εκπομπή «Αιχμές» του OMEGA, με τον Σωτήρη Παρούτη, η οποία ακολούθησε τις δηλώσεις της κ. Παπέττα περί κοινής απόφασης Αστυνομίας και ιατροδικαστή για τη μη διενέργεια αυτοψίας, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Μόρφου είχε κρίνει αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους της Αστυνομίας να μετατραπεί το τραγικό συμβάν σε πεδίο αντιπαράθεσης με οποιονδήποτε.

Επανειλημμένες κλήσεις στον ιατροδικαστή

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Μόρφου, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ, τον οποίο χαρακτήρισε έμπειρο αξιωματικό, επικοινώνησε με τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή τα μεσάνυχτα, ακριβώς επειδή είχε κρίνει αναγκαία την παρουσία του στη σκηνή.

Ακολούθησαν επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ίδιο ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, ανέφερε στον ανακριτή ότι είχε συζητήσει το θέμα και με την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, και ότι δεν θα μετέβαινε στη σκηνή.

Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία ενήργησε στη βάση του δικού της πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το οποίο, όταν ο ανακριτής κρίνει επιβεβλημένη την παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή, επικοινωνεί με τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή.

Επανέλαβε, μάλιστα, ότι ο επί καθήκοντι αξιωματικός του ΤΑΕ Μόρφου επικοινώνησε επανειλημμένα με τον ιατροδικαστή, ζητώντας τη μετάβασή του στη σκηνή, χωρίς ο τελευταίος να μεταβεί.

Αντικρουόμενες εκδοχές για τη μη διενέργεια αυτοψίας

Στην εκπομπή είχε προηγηθεί τηλεφωνική παρέμβαση της Αγγελικής Παπέττα στην ίδια εκπομπή, κατά την οποία η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας υποστήριξε ότι η μη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή αποτέλεσε κοινή απόφαση με την Αστυνομία, απορρίπτοντας τις αναφορές περί άρνησης.

Η κ. Παπέττα είχε αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ιατροδικαστής από την Αστυνομία, δεν είχαν εντοπιστεί ευρήματα που να χρήζουν ιατροδικαστικής ερμηνείας και να καθιστούν αναγκαία την παρουσία του στη σκηνή.

Η τοποθέτηση του Αστυνομικού Διευθυντή Μόρφου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συγκεκριμένη εκδοχή, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ είχε κρίνει αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή και την είχε ζητήσει επανειλημμένα.