Σε τηλεφωνική παρέμβασή της στην εκπομπή «Αιχμές» του OMEGA, με τον Σωτήρη Παρούτη, η κ. Παπέττα αναφέρθηκε στους χειρισμούς της συγκεκριμένης υπόθεσης, στην ύπαρξη πρωτοκόλλων λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά και στα προβλήματα υποστελέχωσης και συνεργασίας μεταξύ των ιατροδικαστών.

«Δεν υπήρχε άρνηση»

Περιγράφοντας τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου, η κ. Παπέττα ανέφερε ότι η Αστυνομία επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιατροδικαστή της Υπηρεσίας, ενημερώνοντάς τον για τον θάνατο της 17χρονης και ότι θα ακολουθούσε νέα επικοινωνία μετά τη μετάβαση των αστυνομικών στη σκηνή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Μόρφου επικοινώνησε εκ νέου με τον ιατροδικαστή, ενημερώνοντάς τον ότι το δωμάτιο ήταν κλειδωμένο και ότι από τις έρευνες στον χώρο και την εξέταση της σορού από την Αστυνομία δεν είχαν εντοπιστεί κακώσεις ή άλλα ευρήματα που να χρήζουν ιατροδικαστικής ερμηνείας.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε κάποιο ερώτημα στο οποίο η παρουσία ιατροδικαστή θα μπορούσε να δώσει απάντηση ή να συμβάλει καθοριστικά στην καθοδήγηση των αστυνομικών ερευνών.

Ερωτηθείσα κατά πόσο η Αστυνομία συναίνεσε στη μη μετάβαση του ιατροδικαστή, η κ. Παπέττα απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για κοινή απόφαση.

Απέρριψε, παράλληλα, τις αναφορές περί άρνησης του ιατροδικαστή, λέγοντας ότι προηγήθηκε συζήτηση με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Μόρφου.

Τι θα έκανε εάν είχε κληθεί η ίδια

Κληθείσα να απαντήσει κατά πόσο η ίδια θα μετέβαινε στη σκηνή εάν είχε δεχθεί την κλήση της Αστυνομίας, η κ. Παπέττα ανέφερε ότι θα ακολουθούσε την ίδια διαδικασία, συζητώντας με τον ανακριτή τα ευρήματα της Αστυνομίας και κατά πόσο υπήρχαν ερωτήματα στα οποία θα μπορούσε να απαντήσει με τη διενέργεια αυτοψίας.

Αναγνώρισε ότι τον κύριο ρόλο στη σκηνή ενός περιστατικού έχει η Αστυνομία, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη ενημέρωσης του ιατροδικαστή για τα ευρήματα και τα ερωτήματα που προκύπτουν.

Προς το τέλος της παρέμβασής της, ο παρουσιαστής της εκπομπής, Σωτήρης Παρούτης, επικαλέστηκε πληροφορία από αστυνομική πηγή, σύμφωνα με την οποία είχε κληθεί και η ίδια το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη μη ανταπόκριση συναδέλφου της.

Η κ. Παπέττα διέψευσε την πληροφορία, δηλώνοντας ότι δεν είχε δεχθεί κλήση από το ΤΑΕ Μόρφου.

Επιμένει στην ύπαρξη πρωτοκόλλων

Απαντώντας στις καταγγελίες περί απουσίας πρωτοκόλλων, η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας υποστήριξε ότι η Υπηρεσία διαθέτει δικό της πρωτόκολλο λειτουργίας και ακολουθεί κατευθυντήριες οδηγίες.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι στη βάση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου υποβλήθηκαν εισηγήσεις για τη διαμόρφωση της Αστυνομικής Διάταξης 325.

Αυτό που απουσιάζει, σύμφωνα με την ίδια, είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Όπως είπε, σχετική πρόταση κατατέθηκε από την Υπηρεσία στη Νομική Υπηρεσία τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να ακολουθήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Χαρακτήρισε, επίσης, απαρχαιωμένο τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο, επισημαίνοντας ότι δεν περιλαμβάνει ειδική αναφορά στους ιατροδικαστές.

Σημείωσε ότι έχει δρομολογηθεί ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, την Αστυνομία, τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τρεις ιατροδικαστές και μία νεκροτόμος για ολόκληρη την Κύπρο

Η κ. Παπέττα παραδέχθηκε ότι οι τρεις ιατροδικαστές που στελεχώνουν την Υπηρεσία από το 2021 δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ιατροδικαστή, ενώ έχει ζητηθεί η έγκριση ακόμη μίας θέσης.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι στην Υπηρεσία εργάζεται σήμερα μόνο μία νεκροτόμος, με τις διαδικασίες για την πλήρωση δύο επιπλέον θέσεων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη μειωμένη στελέχωση και στην αύξηση του αριθμού των περιστατικών απέδωσε την απόφαση για συγκέντρωση της διενέργειας νεκροτομών στη Λευκωσία, αντί στα κατά τόπους νεκροτομεία.

Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία των συγγενών, ανέφερε ότι είχε συζητηθεί με την Αστυνομία το ενδεχόμενο η αναγνώριση των σορών να πραγματοποιείται στις κατά τόπους επαρχίες, πριν από τη μεταφορά τους στη Λευκωσία.

Οι σχέσεις μεταξύ των ιατροδικαστών

Ερωτηθείσα για τις αναφορές περί προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των τριών ιατροδικαστών, η κ. Παπέττα υπογράμμισε ότι οι προσωπικές σχέσεις και διαφορές δεν πρέπει να επηρεάζουν την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

Ανέφερε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τη συγκεκριμένη θέση, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει κατά καιρούς ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με τη διενέργεια νεκροτομών παρουσία δύο ιατροδικαστών, εξήγησε ότι πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και συνάδει με οδηγία του Γενικού Εισαγγελέα για σοβαρά περιστατικά, με στόχο την πληρέστερη παρουσίαση της επιστημονικής μαρτυρίας ενώπιον του δικαστηρίου.