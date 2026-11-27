Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν περιοχές της Λακατάμιας και του Στροβόλου, έπειτα από βλάβη που προκλήθηκε στο υπόγειο δίκτυο της ΑΗΚ.
Λεωφόρος Τσερίου: Έκοψε ξανά καλώδια της ΑΗΚ ο εργολάβος, χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λακατάμια και Στρόβολο
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η ζημιά προκλήθηκε από εργολάβο που εκτελεί έργα αναδιάρθρωσης του οδικού δικτύου, ο οποίος κατά τη διάρκεια των εργασιών χτύπησε υπόγεια καλώδια της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την ταλαιπωρία των κατοίκων.
Η κα Παπαδοπούλου σημείωσε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο ίδιος εργολάβος έχει προκαλέσει επανειλημμένα στο παρελθόν αντίστοιχες ζημιές στο υπόγειο δίκτυο, οδηγώντας σε παρόμοιες διακοπές ρεύματος.
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