Πρόκειται για ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο σκηνικό που δημιουργήθηκε στη Γεροσκήπου, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα μικρό γιορτινό χωριό, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να ζήσουν την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων μέσα από εικόνες, παιχνίδι και παραδοσιακά εορταστικά στοιχεία.

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου αυτού χώρου είχε ο Φύτος Θρασυβούλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, καιιδιοκτήρης του Fitos Inn Hotel με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες μια διαφορετική γιορτινή εμπειρία και έναν χώρο όπου η χριστουγεννιάτικη παράδοση συναντά τη φαντασία. Στον χώρο οι επισκέπτες καλούνται να περπατήσουν, να ανακαλύψουν τα διάφορα θεματικά σημεία και να φωτογραφηθούν. Η διακόσμηση παραπέμπει σε ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, με τον Άγιο Βασίλη, το παραδοσιακό του έλκηθρο, το χιονισμένο τοπίο και το ξύλινο σπιτάκι του να αποτελούν ένα από τα βασικά σκηνικά.

Από τον Άγιο Βασίλη μέχρι τη φάτνη

Η διαδρομή ξεκινά με την ιστορία του Αγίου Βασίλη, ενώ ξεχωριστή θέση έχει η φάτνη, όπου αναπαριστάται η ιστορία της Γέννησης του Χριστού. Με αυτό τον τρόπο, το χωριό συνδυάζει το σύγχρονο χριστουγεννιάτικο θέαμα με το θρησκευτικό και παραδοσιακό μήνυμα των ημερών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα ζώα. Ελάφια, παγώνια, κότες, περιστέρια και άλλα πτηνά αποτελούν μέρος της γιορτινής διαδρομής, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό που απευθύνεται ιδιαίτερα στα παιδιά.

Το χωριό του Άη Βασίλη

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα «καραβάνια του Άη Βασίλη», όπου παρουσιάζεται ένα εργαστήρι γεμάτο χριστουγεννιάτικη δράση. Ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ τα παιδιά μπορούν να δουν την προετοιμασία των δώρων, τη δημιουργία παιχνιδιών και τη λειτουργία του ταχυδρομείου του Ρούντολφ. Η όλη παρουσίαση ενισχύει την αίσθηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Παιχνίδι, χρώματα και δημιουργία Το χριστουγεννιάτικο χωριό έχει δημιουργηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά. Ένας χώρος παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης δίνει στα μικρά παιδιά τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν και να φτιάξουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες εικόνες. Παράλληλα, η διακόσμηση, τα φωτισμένα σημεία και τα θεματικά σκηνικά δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάλληλο για οικογενειακές επισκέψεις και φωτογραφίες.

Το ταξίδι συνεχίζεται μέχρι τη Λαπωνία

Η χριστουγεννιάτικη διαδρομή δεν σταματά στον Άγιο Βασίλη, αλλά ταξιδεύει μέχρι τη Λαπωνία. Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης γίνεται αναφορά στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας και στη μαγεία των Χριστουγέννων, ολοκληρώνοντας έτσι το θεματικό ταξίδι από την Κύπρο μέχρι την πατρίδα του Άγιου Βασίλη.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που επιχειρεί να δώσει στη Γεροσκήπου έναν ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία γεμάτη φως, χρώμα, παράδοση και οικογενειακή ψυχαγωγία.

Ανάμεσα στις παιδικές δραστηριότητες, παραστάσεις, ταινίες και άλλες χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Fitos Inn Hotel / Sky Dine Theatre, στη Γεροσκήπου, από 21 Νοεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2026 βρίσκεται και το Χριστουγεννιάτικο τραινάκι για πολλές διαδρομές αγάπης.

Η πρωτοβουλία του Φύτου Θρασυβούλου αναδεικνύει, παράλληλα, τη δυνατότητα των χώρων εστίασης και αναψυχής όπως είναι το Fitos Inn Hotel να λειτουργήσουν ως σημεία συνάντησης και γιορτής, δημιουργώντας δράσεις που μπορούν να προσελκύσουν οικογένειες και επισκέπτες και να ενισχύσουν το εορταστικό κλίμα στην περιοχή.

Ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στη Γεροσκήπου που δεν περιορίζεται μόνο στη διακόσμηση, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει μια ολόκληρη ιστορία, από τον Άγιο Βασίλη και τη φάτνη, μέχρι τα ξωτικά, τα ζώα, το παιχνίδι και, τελικά, το ταξίδι στη μακρινή Λαπωνία. Και μέσα σ’ όλα αυτά το Χριστουγεννιάτικο χωριό διαθέτει γλυκά, πολλές λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Επικοινωνία στο 99675684