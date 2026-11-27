Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύη Τσολάκη, εκπρόσωποι του Δήμου Πάφου, υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η προώθηση της μελέτης για την προστασία των νοτιοδυτικών ακτών της Πάφου και της Γεροσκήπου, την οποία προωθούν από κοινού οι δύο Δήμοι. Κατά τη συζήτηση συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέχρι την προκήρυξη του έργου, η οποία τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028. Στο πλαίσιο της σύσκεψης τέθηκε, επίσης, το ζήτημα της επίσπευσης της προκήρυξης του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Γεροσκήπου, που αφορά τη δεύτερη και την τρίτη φάση.

Ο Δήμος έχει ήδη ετοιμάσει και υποβάλει τα κατασκευαστικά σχέδια και τα έγγραφα προσφοράς, ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Όπως αναφέρεται ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αίτημα του Δήμου για καθορισμό αντισταθμιστικών μέτρων προς όφελος των κατοίκων της Αχέλειας και της Τίμης, λόγω των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής από τη λειτουργία του Αεροδρομίου Πάφου και της Αεροπορικής Βάσης. Παράλληλα, εξετάστηκε το στάδιο ωρίμανσης του έργου εγκατάστασης πυλώνων οδικού φωτισμού σε τμήμα τεσσάρων χιλιομέτρων στον παλαιό δρόμο Αεροδρομίου - Πάφου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ιεροκηπίας, η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και στην προώθηση έργων και αιτημάτων που αφορούν την περιοχή. Λιγότερα