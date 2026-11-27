Όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ του το αμερικανικό δίκτυο CNBC, η αμερικανική Atoco και η βρετανική Ahbstra αναπτύσσουν συστήματα συλλογής ατμοσφαιρικής υγρασίας, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας.

Η επιστημονική ανακάλυψη

Στη βάση της τεχνολογίας βρίσκονται τα μεταλλοοργανικά πλέγματα (Metal-Organic Frameworks – MOFs), η ανάπτυξη των οποίων χάρισε το Νόμπελ Χημείας του 2025 στους επιστήμονες Ομάρ Γιαγκί, Σουσούμου Κιταγκάουα και Ρίτσαρντ Ρόμπσον.

Πρόκειται για προηγμένα πορώδη υλικά που έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν επιλεκτικά μόρια νερού από την ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή θερμότητας, τα μόρια απελευθερώνονται και συμπυκνώνονται, επιτρέποντας τη συλλογή νερού σε υγρή μορφή.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες συλλογής ατμοσφαιρικής υγρασίας, τα συγκεκριμένα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και σε ιδιαίτερα ξηρά περιβάλλοντα.

Οι πρώτοι πελάτες στη Μεσόγειο

Η βρετανική Ahbstra έχει αναπτύξει μηχάνημα με δυνατότητα παραγωγής περίπου 500 λίτρων πόσιμου νερού ημερησίως, το οποίο κοστίζει 150.000 στερλίνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNBC, η εταιρεία έχει ήδη προπωλήσει δέκα μηχανήματα στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, όπου καταγράφονται σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας.

Μεταξύ των πρώτων πελατών περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών και επιχειρηματίας στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος επιδιώκει να χρησιμοποιεί το παραγόμενο νερό για εμφιάλωση και παρασκευή καφέ.

Η εταιρεία στοχεύει στη μείωση της τιμής των μηχανημάτων κατά 50% μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες, με απώτερο στόχο την ευρύτερη διάδοσή τους στα νοικοκυριά.

Έως 4.000 λίτρα νερού την ημέρα

Από την πλευρά της, η Atoco, εταιρεία που ίδρυσε ο νομπελίστας Ομάρ Γιαγκί, αναπτύσσει δύο διαφορετικούς τύπους συστημάτων παραγωγής νερού.

Ο πρώτος αφορά αυτόνομες μονάδες που αξιοποιούν θερμική ενέργεια και έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περίπου 1.000 λίτρα νερού ημερησίως. Ο δεύτερος αφορά εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο, με προβλεπόμενη παραγωγική δυνατότητα έως 4.000 λίτρα την ημέρα.

Οι μονάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε απομονωμένες κοινότητες, νοσοκομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Μία από τις σημαντικότερες δυνητικές αγορές για τη νέα τεχνολογία είναι τα κέντρα δεδομένων (data centers), οι ανάγκες των οποίων σε νερό αυξάνονται λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία της Atoco επιτρέπει την αξιοποίηση της θερμότητας που αποβάλλουν οι διακομιστές για τη συλλογή νερού από την ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα: τη διαχείριση της πλεονάζουσας θερμότητας και τις αυξημένες ανάγκες των εγκαταστάσεων σε νερό.

Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα μένει, ωστόσο, να αποδειχθεί.

Τα εμπόδια για τη μαζική παραγωγή

Παρά τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το υψηλό κόστος των μηχανημάτων και οι ενεργειακές απαιτήσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ευρεία εμπορική αξιοποίησή της.

Η άντληση νερού από την ατμόσφαιρα θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες μεθόδους υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Το ζητούμενο για τις εταιρείες είναι πλέον να καταστήσουν την τεχνολογία οικονομικά προσιτή, ώστε να μην περιορίζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις και εύπορα νοικοκυριά.

Πηγές: naftemporiki.gr / CNBC / Financial Times / Wired / Atoco.