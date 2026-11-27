Οδική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν πέντε οχήματα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο από Λεμεσό προς Λευκωσία, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας.
Οδηγοί Προσοχή! Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο παρά την Αγία Βαρβάρα - Έκλεισε η μια λωρίδα
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Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω της σύγκρουσης παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ μέλη της Δύναμης βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.
Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Οδική σύγκρουση μεταξύ πέντε οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, παρά την Αγία Βαρβάρα. ⚠️ Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή και μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. https://t.co/ck74YpmZfq— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 27, 2026
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