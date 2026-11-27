Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω της σύγκρουσης παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ μέλη της Δύναμης βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.