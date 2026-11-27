Συγκεκριμένα αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €16 εκατομμυρίων, σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, αναπλάσεις δημόσιων χώρων, αναβάθμιση παραλιών και νέες κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις περιλαμβάνει ο δημόσιος απολογισμός του Δήμου Ιεροκηπίας για την περίοδο Νοεμβρίου 2025 έως Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός , το αναπτυξιακό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων και παρεμβάσεων, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των δημοτών σε Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αχέλεια, Αγία Μαρινούδα και Κολώνη. Στο οικονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα €10.442.350 και δαπάνες €8.190.221, με πλεόνασμα €2.352.129.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται σε €16.017.758, ενώ η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2026, υπολογίζεται σε €51.389.940. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €12.270.380. Σημαντικά έργα σε εξέλιξη Ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν είναι η ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου, προϋπολογισμού €2.822.000 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τα έργα βελτίωσης της πλατείας και της Κάτω Βρύσης, συνολικού κόστους €4.158.227 πλέον ΦΠΑ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Παράλληλα, άρχισε το έργο διαμόρφωσης και τοπιοτέχνησης του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, κόστους €1.081.545 πλέον ΦΠΑ. Σημαντική παρέμβαση αποτελεί επίσης η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου, με κόστος €493.854 πλέον ΦΠΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην περιοχή Κονιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου. Στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών έργων της ανάπτυξης Neapolis Smart City προωθείται, επίσης, η βελτίωση της λεωφόρου Εγνατίας και η δημιουργία νέου οδικού δικτύου.

Παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της προσβασιμότητας, ο Δήμος αναφέρει ότι υλοποίησε επανασφαλτοστρώσεις και ανακατασκευές πεζοδρομίων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, συνολικού ύψους περίπου €750.000 πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν νέοι διαγωνισμοί για επανασφαλτοστρώσεις εκτιμώμενου κόστους €990.000 και ανακατασκευή πεζοδρομίων κόστους €300.000, πλέον ΦΠΑ.

Στη Γεροσκήπου προωθείται η ανακατασκευή του πεζοδρομίου κατά μήκος της λεωφόρου Ευρώπης, ενώ άρχισε και η ανακατασκευή του ποδηλατόδρομου στην παραλιακή λεωφόρο, με κόστος €108.452,50 πλέον ΦΠΑ. Στον παραδοσιακό πυρήνα Γεροσκήπου εφαρμόστηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με όριο ταχύτητας 20 χιλιομέτρων την ώρα και μονοδρόμηση δέκα οδών. Παράλληλα, ενισχύθηκε η Δημοτική Τροχονομία με τρεις νέους τροχονόμους και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας.

Νέα πάρκα, παιδότοποι και πράσινοι χώροι Έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και αναψυχής. Ο Δήμος προχώρησε στη βελτίωση υφιστάμενων παιδότοπων και στη δημιουργία νέων σε Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια. Μεταξύ άλλων, υπογράφηκαν συμφωνίες για την αναβάθμιση του κεντρικού πάρκου Αχέλειας, του παιδότοπου στο Ιεροκήπειο Πάρκο Γεροσκήπου και του πάρκου στην οδό Θησέως στα Κονιά. Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση του Πάρκου Ανδρέα Στυλιανίδη, ενώ βρίσκεται υπό εκπόνηση μελέτη για τη δημιουργία νέου χώρου πρασίνου στα Κονιά. Στο περιβαλλοντικό πεδίο, ο Δήμος αναφέρει ότι απέσπασε δύο παγκύπρια περιβαλλοντικά βραβεία στο πλαίσιο του θεσμού «Πράσινη Πόλη της Κύπρου». Αναβάθμιση των παραλιών Γεροσκήπου και Τίμης Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της δημοτικής παραλίας Γεροσκήπου, με νέες υποδομές, αστικό εξοπλισμό, ανακαίνιση αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων, καθώς και την εγκατάσταση αυτόνομου φωτισμού στον παραλιακό πεζόδρομο. Παράλληλα, εκπονείται μελέτη για την κατασκευή τέταρτου σνακ μπαρ.

Οι τρεις παραλίες της Γεροσκήπου εξασφάλισαν τη «Γαλάζια Σημαία». Στην παραλία «Καθαρή» της Τίμης προωθούνται ενέργειες για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών προς τους λουόμενους, αλλά και για την αντιμετώπιση παρανομιών στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Αξιοποίηση κρατικής και τουρκοκυπριακής γης Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά την αξιοποίηση κρατικής και τουρκοκυπριακής γης. Ο Δήμος εξασφάλισε συμφωνίες για την εκμίσθωση πρώην συνεργατικών υποστατικών στη Γεροσκήπου, στα Κονιά και στην Τίμη. Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνίες και εξασφάλισε εγκρίσεις για σειρά αναπτύξεων σε τουρκοκυπριακές περιουσίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της «Πολιτιστικής Κίνησης Γεροσκήπου» για πολιτιστικούς σκοπούς, η δημιουργία χώρων στάθμευσης και πρασίνου στην Τίμη, η μετατροπή του υποστατικού του Ιεροκήπειου Πάρκου σε αναψυκτήριο, καθώς και η επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον ανοικτό χώρο αθλοπαιδιών «Χ. Ζόππος». Εγκρίθηκε επίσης η δημιουργία παιδότοπου και χώρων ψυχαγωγίας στο Πάρκο Γλυπτικής, ενώ προωθείται η δημιουργία αναψυκτηρίου και υποδομών για λουόμενους στην παραλία «Καθαρή» της Τίμης, καθώς και υπαίθριας αγοράς. Νέα έργα σε τροχιά υλοποίησης Στα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης περιλαμβάνονται η δεύτερη και τρίτη φάση βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Γεροσκήπου, για τις οποίες αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Προωθείται επίσης η προστασία και βελτίωση των νοτιοδυτικών ακτών Πάφου και Γεροσκήπου. Παράλληλα, προχωρούν οι μελέτες για την τρίτη φάση του βόρειου παρακαμπτήριου Γεροσκήπου, τη βελτίωση της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της οδού Μιχάλη Κυπριανού, καθώς και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου «Μιχάλης Κυπριανού» και τη δημιουργία δύο προπονητικών γηπέδων ποδοσφαίρου.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αναδημιουργία του Πάρκου Γλυπτικής «Μιχάλης Παυλίδης», με την επιλογή μελετητή. Η συνολική έκταση της ανάπλασης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, ξεπερνά τα 23.000 τετραγωνικά μέτρα. Υγεία, καθαριότητα και κοινωνική πολιτική Στον τομέα της καθαριότητας, ο Δήμος προχώρησε στην αγορά νέου σαρώθρου, κόστους €228.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» εξασφάλισε απορριμματοφόρο και φορτηγό.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν 17 συμπιεστές χαρτιού σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις, καθαρίστηκαν περισσότερα από 1.000 οικόπεδα, σχεδόν 100 εγκαταλελειμμένα υποστατικά και δέκα αργάκια, ενώ το Τμήμα Υγείας και Καθαριότητας ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 500 παράπονα πολιτών. Στον τομέα της υγείας, ο Δήμος αναφέρει ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του Ιατρικού Κέντρου «Χριστόφορος Χατζηλαμπρής», με στόχο την ενίσχυσή του με εξειδικευμένους γιατρούς.

Παράλληλα, καταγράφεται δέσμευση του Υπουργού Υγείας για εγκατάσταση εξοπλισμού υπερηχογραφήματος και στελέχωση του Μαστογραφικού Κέντρου με ακτινολόγο. Στην κοινωνική πολιτική, αποφασίστηκε η σύσταση Ιδρύματος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ιεροκηπίας, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» και του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παραχωρήθηκαν επίσης φοιτητικά βοηθήματα συνολικού ύψους €13.000, καθώς και δωροκουπόνια αγοράς ρουχισμού σε 180 παιδιά που φοιτούν σε εννέα εκπαιδευτήρια. Πολιτισμός, νεολαία και δημοτική εξυπηρέτηση Στον πολιτιστικό τομέα, ο Δήμος προχώρησε στην αναζωογόνηση υφιστάμενων θεσμών, στη θεσμοθέτηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού προγράμματος.

Παράλληλα, συστάθηκε Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιεροκηπίας. Στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των δημοτών, τέθηκε σε λειτουργία ο νέος πενταψήφιος αριθμός 17 500, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο οκταψήφιο αριθμό 7777 8660. Εφαρμόστηκε επίσης η εκστρατεία «Κάθε βδομάδα και μια γειτονιά», με επισκέψεις του Δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών σε Αγία Μαρινούδα, Κολώνη και Αχέλεια. Διαφάνεια και εσωτερικός έλεγχος Σύμφωνα με τον απολογισμό, το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 20 τακτικές, έκτακτες και ειδικές συνεδρίες, κατά τις οποίες λήφθηκαν περισσότερες από 250 αποφάσεις. Το 90% ήταν ομόφωνες, ενώ το ποσοστό υλοποίησής τους ξεπέρασε το 95%. Στα θεσμικά ζητήματα περιλαμβάνονται η δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η εφαρμογή του προτύπου ISO 37001 για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και η ολοκλήρωση διαδικασιών για την εφαρμογή ενιαίας φορολογικής πολιτικής.

Ο Δήμος συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ προχώρησε σε συμφωνία με τον οργανισμό Junior Achievement Cyprus για την εφαρμογή προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Γεροσκήπου. Ο δημόσιος απολογισμός καταγράφει, τέλος, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει τόσο έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σχεδιασμούς, μελέτες και διαδικασίες που αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες αναπτύξεις τα επόμενα χρόνια.