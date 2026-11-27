Σύμφωνα με σχετική στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της Παρατήρησης Γης και της γεωπληροφορικής στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην επαρχία Πάφου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης , και ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου.

Το Μνημόνιο προβλέπει την εκπόνηση κοινών μελετών και τον σχεδιασμό έργων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν πώς τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να στηρίξουν την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων και τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους πολίτες.

Η συνεργασία καλύπτει επίσης την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω της εκπαίδευσης προσωπικού και της συνδιοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων.