Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ./SKEPSI) του Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας να διασφαλίζουμε ότι κάθε παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής, έχοντας ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, στην ανάπτυξη και στην έκφραση.
Επίσκεψη της Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου και του Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) στο Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Κούλα Βρυωνίδου, μαζί με τη Δρ. Άνδρη Χριστοδούλου, Κλινική Ψυχολόγο και Διευθύντρια του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ., και τις εκπαιδευόμενες Συμβουλευτικές Ψυχολόγους του Κέντρου, συνομίλησαν με τα παιδιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας της παιδικής ηλικίας και μεταφέροντας το μήνυμα ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ακούγεται, να συμμετέχει, να ονειρεύεται και να μεγαλώνει με ασφάλεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελούν συλλογική ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου και το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών εκφράζουν τις θερμότερες και ειλικρινείς ευχαριστίες της προς τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τρεμιθούσας για την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή και την όμορφη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.
Η αγάπη, ο ενθουσιασμός και τα χαμόγελα των παιδιών έδωσαν ξεχωριστό νόημα στην παρουσία μας και μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε καθημερινά δίπλα τους, να ακούμε τη φωνή τους και να στηρίζουμε τα όνειρα και τις ανάγκες τους, προστίθεται σε σχετική τους ανακοίνωση. Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με αφοσίωση και ευαισθησία καλλιεργούν καθημερινά αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας.
Ευχόμαστε όλα τα παιδιά του κόσμου να απολαμβάνουν μια παιδική ηλικία γεμάτη αγάπη, χαρά, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες. Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε για μια κοινωνία στην οποία η φωνή κάθε παιδιού θα ακούγεται και κανένα παιδί να μην μένει στο περιθώριο, καταλήγει η ανακοίνωση.
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