Το μήνυμα του τέως προέδρου:

«Καλημέρα σας και εύχομαι να έχετε μια όμορφη ημέρα!

Σας ευχαριστώ για τη διαχρονική σχέση μας και τη συνεργασία. Αύριο δίνω ακόμη μια προσωπική πολιτική μάχη. Ζητώ ταπεινά την βοήθεια σας.

Εάν είσαι μέλος του ΔΗΣΥ, θα εκτιμούσα τη στήριξή σου αύριο. Αλλα και μέλος να μην είστε, σίγουρα θα έχετε συγγενείς, φίλους και γνωστούς που είναι και θα εκτιμούσα μια καλή κουβέντα για την υποψηφιότητά μου.

Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς.

Πάντα υπόχρεος.»

Η πρώτη απευθείας εκλογή υποψηφίου από τα μέλη

Αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τα μέλη του ΔΗΣΥ ψηφίζουν για τον υποψήφιο του κόμματος στις Προεδρικές του 2028. Υποψήφιοι είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που όλα τα μέλη εκλέγουν απευθείας τον υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι κάλπες ανοίγουν από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε Κύπρο και Ελλάδα και από τις 09:00 μέχρι τις 16:00, τοπική ώρα, στο Λονδίνο, σε 69 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο και εξωτερικό. Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 50.000 μέλη.

Χαμηλοί τόνοι και πόρτα πόρτα

Ο κ. Νεοφύτου απέφυγε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις και έδωσε βάρος στις απευθείας επαφές με τα μέλη, με περιοδείες σε πόλεις και χωριά σε όλη την Κύπρο. Ο κ. Παμπορίδης, αντίθετα, προτίμησε μια πιο εξωστρεφή εκστρατεία.

Ο τέως πρόεδρος μπαίνει στην κάλπη ως φαβορί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Prime Market Research & Consulting για λογαριασμό του ΣΙΓΜΑ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 54% των προτιμήσεων και ο Γιώργος Παμπορίδης το 23%. Η έρευνα διεξήχθη παγκύπρια από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου σε 780 ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ, με στατιστικό σφάλμα ±4%.

Η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου κάλεσε ξανά τους Συναγερμικούς να ψηφίσουν. Δήλωσε ότι από την επομένη της εσωκομματικής διαδικασίας η ηγεσία είναι έτοιμη να δουλέψει μαζί με τον υποψήφιο που θα εκλεγεί.

Για τον κ. Νεοφύτου, η αυριανή κάλπη είναι η πρώτη μεγάλη μάχη μετά την ήττα του 2023. Τότε, ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ, συγκέντρωσε 103.703 ψήφους και ποσοστό 26,11% και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.