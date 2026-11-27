Το νέο όνομα του resort, “Aliis”, προέρχεται από την ελληνική λέξη «αλιείς» και αποτίνει φόρο τιμής στην ιστορία του τόπου, καθώς κάποτε στο σημείο αυτό βρισκόταν ένα μικρό λιμάνι με το ίδιο όνομα. Εδώ οι ψαράδες ζούσαν με τη θάλασσα, εδώ οι μέρες κινούνταν στο ρυθμό των ρευμάτων και το νέο όνομα του resort κουβαλά μαζί του την ίδια ακριβώς αίσθηση. Το “Aliis” δεν αναφέρεται όμως στο παρελθόν, αλλά σε έναν τρόπο ζωής που ακόμη υφίσταται εδώ και όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου θα μπορούν να τον βιώσουν, με φόντο το μπλε χρώμα της θάλασσας, το χρυσό χρώμα της άμμου και το κόκκινο χρώμα του ηλιοβασιλέματος.

Το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection θα διαθέτει 65 δωμάτια, τα οποία συνδυάζουν μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με καλαίσθητο design, συναρπαστική θέα στη θάλασσα και μαγευτικές ιδιωτικές πισίνες και jacuzzi στα περισσότερα από αυτά. Η εντυπωσιακή παραθαλάσσια infinity pool, με απευθείας πρόσβαση στην αμμώδη παραλία και τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας, αναμένεται να αποτελέσει την καρδιά της ζωής του ολοκαίνουριου resort, ενώ ένα signature rooftop εστιατόριο και μπαρ θα προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Το resort θα προσφέρει στους επισκέπτες του δύο εστιατόρια, με μοναδικές τοπικές και διεθνείς γεύσεις, ένα γεμάτο ζωή pool bar, μία εξωτερική πισίνα, μία αμμώδη παραλία με πολυτελείς ξαπλώστρες και εγκαταστάσεις, ένα spa & wellness hub, καθώς και ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εμπειριών, που θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε μοναδικού επισκέπτη. Από συνεδρίες διαλογισμού για όλη την οικογένεια μέχρι cocktails κάτω από τα αστέρια και από την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής μέχρι τις βόλτες στους καταπράσινους κήπους του resort, κάθε ημέρα εδώ συνδυάζει τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και τις απαράμιλλες υπηρεσίες με συναρπαστικές φυσικές ομορφιές και τοπικό χρώμα.

Το resort βρίσκεται μόλις 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο ή 2 ώρες ακτοπλοϊκά από την Αθήνα, ενώ λειτουργεί εξαιρετικά ως βάση για την εξερεύνηση μερικών εκ των πλέον δημοφιλών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών της Ελλάδας, καθώς και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων.

Η άφιξη του πρώτου MGallery της Πελοποννήσου, σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες της ελληνικής Ριβιέρας,συνάδει απόλυτα με τη δέσμευση της MHV Mediterranean Hospitality Venture να προσφέρει μοναδικές luxury lifestyle εμπειρίες στους επισκέπτες της, μέσα από πολυτελή hospitality & real estate projects στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.