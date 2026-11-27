Την επανεργοποίηση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε τον Ιούνιο, κοινοποίησε σήμερα στο προσωπικό η Alpha Bank, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ για δύο εβδομάδες, μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.
Alpha Bank: Επανεργοποίηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου, μέγιστο ποσό αποζημίωσης €225.000
Το σχέδιο θα βρίσκεται σε ισχύ για δύο εβδομάδες μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου
Η επενεργοποίηση του σχεδίου προκύπτει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας migration στις 6 Νοεμβρίου και την ομαλή ενσωμάτωση των συστημάτων και εργασιών που σχετίζονται με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της πρώην Astrobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της τράπεζας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα οποία έχουν συμπληρώσει τα πέντε έτη συνεχιζόμενης υπηρεσίας στις 31 Οκτωβρίου 2026.
Το μέγιστο ποσό χαριστικής αποζημίωσης ανέρχεται στις €225 χιλ. και η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό, τα έτη υπηρεσίας καθώς και την ηλικία.
Για μερίδα εργαζομένων που εργάζονται ή έχουν μεταφερθεί από τη Do Value και απασχολούνται εκτός των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση 10% μέχρι το μέγιστο ποσό των €225 χιλ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.