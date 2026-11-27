Η επενεργοποίηση του σχεδίου προκύπτει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας migration στις 6 Νοεμβρίου και την ομαλή ενσωμάτωση των συστημάτων και εργασιών που σχετίζονται με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της πρώην Astrobank.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της τράπεζας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα οποία έχουν συμπληρώσει τα πέντε έτη συνεχιζόμενης υπηρεσίας στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το μέγιστο ποσό χαριστικής αποζημίωσης ανέρχεται στις €225 χιλ. και η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό, τα έτη υπηρεσίας καθώς και την ηλικία.

Για μερίδα εργαζομένων που εργάζονται ή έχουν μεταφερθεί από τη Do Value και απασχολούνται εκτός των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση 10% μέχρι το μέγιστο ποσό των €225 χιλ.