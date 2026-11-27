Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Διομήδους ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αποσταλούν στους δικαιούχους επιστολές με οδηγίες για την εξασφάλιση της κάρτας, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσει κατά πόσον όλοι θα την παραλάβουν πριν από τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, έδωσε διευκρινίσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και τις ημερομηνίες καταβολής των επιδομάτων και των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Η διαδικασία εξασφάλισης της κάρτας των 200 ευρώ

Όπως εξήγησε ο κ. Διομήδους, οι δικαιούχοι θα λάβουν διαφορετικές επιστολές, ανάλογα με την τράπεζα στην οποία διατηρούν τον λογαριασμό όπου καταβάλλεται το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων.

Ακολούθως, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην τράπεζά τους, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία. Οι τράπεζες θα αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία τα στοιχεία των καρτών, ώστε να προχωρήσει η καταβολή των 200 ευρώ. Η παραλαβή της κάρτας θα γίνεται είτε ταχυδρομικώς είτε από τραπεζικό κατάστημα.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην ύπαιθρο, σημείωσε ότι η πλειονότητα των τραπεζών θα παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, εισηγούμενος οι ηλικιωμένοι να ζητήσουν βοήθεια από τα παιδιά τους.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συνεχιζόμενη διαδικασία, με δυνατότητα υποβολής αίτησης ακόμη και τον Ιανουάριο.

Ενδεχόμενη επέκταση της κάρτας και σε άλλες ομάδες πληθυσμού

Ο κ. Διομήδους χαρακτήρισε την κάρτα στοχευμένη κοινωνική παροχή, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί πρόσθετη οικονομική ενίσχυση και δεν αντικαθιστά οποιοδήποτε υφιστάμενο επίδομα.

Υποστήριξε ότι η μέχρι σήμερα επιδοματική πολιτική δεν διασφάλιζε ότι τα χρήματα αξιοποιούνταν για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρούνταν. Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία καταβάλλει ετησίως περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδόματα, λαμβάνει δεκάδες αναφορές για πιθανή αξιοποίηση χρημάτων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για άλλους σκοπούς, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον στοιχηματισμό.

Σημείωσε ότι μελλοντικά, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, το μέτρο θα μπορούσε να επεκταθεί σε μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και σε δικαιούχους του ΕΕΕ, με δυνατότητα χρήσης της κάρτας σε άλλες επιχειρήσεις, όπως υπεραγορές.

Χωρίς αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών

Σε ό,τι αφορά την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 100.000 ευρώ, ο κ. Διομήδους ανέφερε ότι το μέτρο καλύπτει πέραν των 90.000 οικογενειών και ότι θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς υποβολή αιτήσεων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συγκέντρωσης των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Όσοι δεν έχουν ήδη δηλώσει το IBAN τους καλούνται να το καταχωρίσουν άμεσα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προφίλ Ασφαλισμένου» των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της πλατφόρμας Tax For All του Τμήματος Φορολογίας.

Για τους διαζευγμένους γονείς ανέφερε ότι σε πρώτη φάση το επίδομα θα καταβληθεί στη μητέρα, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο χειρισμός των περιπτώσεων κοινής φύλαξης των παιδιών. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι το εισοδηματικό όριο των 100.000 ευρώ ισχύει και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι ημερομηνίες καταβολής των επιδομάτων και των χριστουγεννιάτικων δώρων

Σύμφωνα με τον κ. Διομήδους, οι πληρωμές προγραμματίζονται ως εξής:

9 Δεκεμβρίου: Καταβολή του επιδόματος τέκνου στους δικαιούχους μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών που το λαμβάνουν μηνιαίως.

11 Δεκεμβρίου: Καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του χριστουγεννιάτικου δώρου, το οποίο αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου επιδόματος.

14 Δεκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικο δώρο ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

16 Δεκεμβρίου: Καταβολή του μηνιαίου επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων και του χριστουγεννιάτικου δώρου των 100 ευρώ στις δικαιούχους του τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας.

17 Δεκεμβρίου: Καταβολή των αναπηρικών επιδομάτων και του χριστουγεννιάτικου δώρου στους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο ισούται με το μηνιαίο επίδομά τους, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ.

Κάθε μήνα οι έλεγχοι στους δικαιούχους του ΕΕΕ

Αναφερόμενος στους ελέγχους των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο κ. Διομήδους υποστήριξε ότι τα εισοδήματά τους ελέγχονται κάθε μήνα και ότι όσοι λαμβάνουν σήμερα το επίδομα το δικαιούνται.

Σημείωσε ότι η υπηρεσία είχε εντοπίσει περιπτώσεις υπερπληρωμών και είχε ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, ενώ διευκρίνισε ότι η νομοθεσία επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη λήψη του ΕΕΕ από άτομα που διαθέτουν σημαντικές καταθέσεις, όπως όταν αυτές προέρχονται από αποζημίωση λόγω ατυχήματος.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρίστου Διομήδους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 27-11-2026