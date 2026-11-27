Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 09:00 το πρωί, μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2027 και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά, τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τις Γενικές Γνώσεις.

Το τέλος υποβολής αίτησης ανέρχεται στα 45 ευρώ και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πληρωμών της JCC.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης www.gov.cy, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

«Αστυνομία Κύπρου – DIGIPOL»

«Αίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία»

«Μετάβαση στην Υπηρεσία»

«Σύνδεση»

«Ξεκινήστε»

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η κατοχή ταυτοποιημένου προφίλ στο CY Login. Η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη για κατόχους κυπριακής ταυτότητας ή με επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού.

Όσοι διαθέτουν ήδη ταυτοποιημένο προφίλ δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν νέο, ενώ κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Ενημέρωση για τις γραπτές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το εξεταστικό κέντρο και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Όσοι δεν λάβουν σχετική ενημέρωση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027 καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κλάδο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236 και 22808247.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των ειδικών αστυνομικών, καθώς και την εξεταστέα ύλη, περιλαμβάνονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της 27ης Νοεμβρίου 2026 και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, www.police.gov.cy.