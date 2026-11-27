«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός. Ευχαριστούμε την Ινδία, την Τουρκία και την Αίγυπτο για τον ενεργό και σημαντικό ρόλο τους στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Τώρα περιμένουμε απάντηση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Σίμπιχα, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne.

Ο Ουκρανός υπουργός πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε προτείνει στο Κίεβο να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Η Ουκρανία, ωστόσο, θα εξέταζε την πρόταση μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ