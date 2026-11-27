Ο Ζαχαριάδης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Κύπρο, εργαζόμενος στην εφημερίδα «Cyprus Mail» πριν από το 1974. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό του στο Λονδίνο, όπου συνέχισε τις σπουδές του και εργάστηκε παράλληλα στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του συνεργάστηκε με τις παροικιακές εφημερίδες «Παροικιακή» και «Ελευθερία», ενώ εργάστηκε και στον ραδιοφωνικό σταθμό LGR, παρουσιάζοντας δελτία ειδήσεων και εκπομπές επικαιρότητας. Υπήρξε επίσης ανταποκριτής της ΕΡΤ, του ΡΙΚ και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων αλλά και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Εκτός από τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, ανέπτυξε σημαντική κοινωνική προσφορά στη βρετανική πρωτεύουσα. Εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός στον Δήμο Haringey, ενώ διετέλεσε πρόεδρος και για χρόνια μέλος της Επιτροπής της Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου.

Μετά την αποχώρησή του από τη δημοσιογραφία, συνέχισε να στηρίζει την κυπριακή παροικία μέσα από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, προσφέροντας συμβουλές και βοήθεια σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Η οικογένειά του αναφέρει ότι μετά την ανακοίνωση του θανάτου του δέχθηκε πολυάριθμα μηνύματα από ανθρώπους που θέλησαν να εκφράσουν την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους είχε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

Η κηδεία στην Κύπρο

Η κηδεία του Τάσου Ζαχαριάδη θα τελεστεί την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, στις 11:00, από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ορόκλινη, στην επαρχία Λάρνακας.

Την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη λιτή εκδήλωση μνήμης στην Ελληνοκυπριακή Αδελφότητα στο Λονδίνο.

Η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να προσφέρουν εισφορές στον φιλανθρωπικό οργανισμό Cancer Research UK.