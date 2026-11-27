Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, το Επιμελητήριο ανέφερε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως οι αποφάσεις παραβίαζαν την ισχύουσα νομοθεσία. Η εφαρμογή τους είχε ανασταλεί με ενδιάμεσο διάταγμα, ενώ οι δύο αποφάσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με δημοσίευση στην «επίσημη εφημερίδα» στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Το Επιμελητήριο ανέφερε ότι η δικαστική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από 20 μήνες και επέκρινε το γεγονός ότι οι αποφάσεις ακυρώθηκαν περίπου μία εβδομάδα πριν από τις «εκλογές». Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Το Επιμελητήριο δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει την προσφυγή πριν από τις «εκλογές».

Πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τη νέα «κυβέρνηση» και τα αρμόδια «υπουργεία» για ζητήματα οδικής ασφάλειας και θα εισηγηθεί την αναβάθμιση της νομοθεσίας στα ελάχιστα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ