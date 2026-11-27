Το τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο Μηχανολόγων Μηχανικών ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν δύο αποφάσεις του «υπουργικού συμβουλίου» που επέτρεπαν την εισαγωγή και εγγραφή αριστεροτίμονων οχημάτων, διπλοκάμπινων οχημάτων και οχημάτων UTV.
Ακυρώθηκαν οι αποφάσεις για εισαγωγή αριστεροτίμονων, διπλοκάμπινων και UTV αυτοκινήτων στα κατεχόμενα
Το τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο Μηχανολόγων Μηχανικών ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν δύο αποφάσεις που επέτρεπαν την εισαγωγή και εγγραφή αριστεροτίμονων, διπλοκάμπινων και UTV.
Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, το Επιμελητήριο ανέφερε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως οι αποφάσεις παραβίαζαν την ισχύουσα νομοθεσία. Η εφαρμογή τους είχε ανασταλεί με ενδιάμεσο διάταγμα, ενώ οι δύο αποφάσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με δημοσίευση στην «επίσημη εφημερίδα» στις 25 Νοεμβρίου 2026.
Το Επιμελητήριο ανέφερε ότι η δικαστική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από 20 μήνες και επέκρινε το γεγονός ότι οι αποφάσεις ακυρώθηκαν περίπου μία εβδομάδα πριν από τις «εκλογές». Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Το Επιμελητήριο δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει την προσφυγή πριν από τις «εκλογές».
Πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τη νέα «κυβέρνηση» και τα αρμόδια «υπουργεία» για ζητήματα οδικής ασφάλειας και θα εισηγηθεί την αναβάθμιση της νομοθεσίας στα ελάχιστα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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