Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή απόψε.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τρίτη - Πέφτει και η θερμοκρασία
Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση μέχρι την Τρίτη.
Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται κατά τόπους μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα.
Μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και θα κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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