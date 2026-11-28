Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται κατά τόπους μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα.

Μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και θα κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ