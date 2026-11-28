Ξεπερνά τις 1120 ο αριθμός των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας, που περιλαμβάνονται στο μητρώο του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης. Ενάμισι χρόνο προηγουμένως, τον Απρίλιο του 2025, όταν ο ΕΟΑ Λάρνακας αναλάμβανε τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών και ταυτόχρονα την ευθύνη προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, είχε παραλάβει 563 καταγεγραμμένες παρόμοιες υποθέσεις από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές. Τότε, οι δυσκολίες για αντιμετώπιση του θέματος ήταν σημαντικές, καθότι υπήρχαν καταγγελίες ακόμα και από το 2018 χωρίς επαρκή διερεύνηση, ελλιπείς και ανύπαρκτοι φάκελοι καθώς και αρκετές εγκαταλελειμμένες οικοδομές με τρομερές δυσκολίες στον εντοπισμό και στην επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Χθες, ο ΕΟΑ Λάρνακας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν γύρω από το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, γνωστοποιώντας πως έχει θέσει σ’ εφαρμογή μηχανισμό διαχείρισης με οργανόγραμμα οκτώ θέσεων, αξιοποιώντας ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς για επιτάχυνση των ελέγχων. Ως εκ τούτου, με την επικαιροποίηση όλων των στοιχείων και τις νέες αναφορές πολιτών, οργανωμένων συνόλων, δήμων και κοινοτήτων, το μητρώο του ΕΟΑ περιλαμβάνει σήμερα 1121 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. Για αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν ήδη ανατεθεί 391 οπτικοί έλεγχοι, έχουν παραληφθεί 381 τεχνικές εκθέσεις, ενώ έγιναν 80 ενέργειες που αποσκοπούσαν στην άρση επικινδυνότητας κτηρίων. Συνολικά 25 οικοδομές έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες, ενώ για άλλες 20 περιπτώσεις οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λάρνακας ενημερώνει το κοινό πως μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, οι πολίτες μπορούν, πλέον, ν’ αναζητούν επικίνδυνες οικοδομές στον χάρτη και να έχουν πρόσβαση σ’ όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Κατακόρυφη αύξηση των επικίνδυνων κτηρίων
Το 2025 ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε 563 υποθέσεις - Σήμερα, στο μητρώο υπάρχουν 1121
Κατεδαφίσεις οικοδομών
Περαιτέρω, ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα την κατεδάφιση επικίνδυνων οικοδομών στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δύο εγκαταλελειμμένες κι επικίνδυνες οικοδομές σε πολυσύχναστη οδό της Λάρνακας, στην περιοχή Σταυροδρομίου, οι οποίες έπειτα από επανειλημμένες παρεμβάσεις του Οργανισμού έγινε κατορθωτό να κατεδαφιστούν μ’ έξοδα των ιδιοκτητών. Καταλήγοντας, ο ΕΟΑ Λάρνακας καθιστά σαφές ότι η συντήρηση των οικοδομών και η λήψη μέτρων άρσης της επικινδυνότητας αποτελούν ευθύνη των ιδιοκτητών. Όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση και ο κίνδυνος παραμένει, ο Οργανισμός μπορεί να ενεργοποιεί όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών κατεδάφισης. Τονίζεται, τέλος, πως οι διαδικασίες συνεχίζονται με προτεραιότητα στις περιπτώσεις κτηρίων υψηλής επικινδυνότητας, καθότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, καμία οικοδομή, που τεκμηριωμένα έχει κριθεί επικίνδυνη, δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς τα αναγκαία μέτρα, αφού η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
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