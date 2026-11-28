Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις δράσεις που προωθεί ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα είχαν οι κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμάτων Νέου Χωριού και Ανδρολύκους, στο πλαίσιο της Δημοτικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στο Νέο Χωριό.
Δημοτική Συνέλευση στο Νέο Χωριό: Ενημέρωση των δημοτών και καταγραφή προτάσεων για την περιοχή
Η συνέλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς για ενίσχυση της επαφής και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δημότες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, αλλά και για τον σχεδιασμό του Δήμου αναφορικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.
Παράλληλα, η συνάντηση αποτέλεσε βήμα για την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή προτάσεων και ζητημάτων που απασχολούν τους κατοίκους.
Μέσα από τον διάλογο με την τοπική κοινωνία, ο Δήμος επιδιώκει να καταγράψει τις ανάγκες κάθε περιοχής και να προχωρήσει στην ιεράρχηση των παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών αποτελεί, σύμφωνα με τον Δήμο, σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επόμενων δράσεων, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στο πλαίσιο της συνέχισης του κύκλου των Δημοτικών Συνελεύσεων, η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, στην Αργάκα, στο Καφενείο ΣΕΔΙΓΕΠ Αργάκας.
Οι Δημοτικές Συνελεύσεις αποτελούν μια ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας των δημοτών με τον Δήμο και παράλληλα έναν χώρο όπου οι κάτοικοι μπορούν να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή τους, καταλήγει η ανακοίνωση.
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