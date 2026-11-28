Κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, παρακολουθούμε το ίδιο έργο. Εξαγγελίες, επιδόματα, εφάπαξ βοηθήματα και υποσχέσεις κοινωνικής στήριξης. Και κάθε φορά καλούμαστε να χειροκροτήσουμε μια κυβέρνηση, επειδή επιστρέφει στους πολίτες ένα μικρό μέρος από όσα οι ίδιοι έχουν ήδη πληρώσει.

Αναντίλεκτα, κάθε μέτρο που ανακουφίζει ουσιαστικά έναν συμπολίτη μας είναι καλοδεχούμενο. Η κοινωνική προστασία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης που χρειάζεται στήριξη. Είναι η πολιτική που τον αναγκάζει να έχει ανάγκη τη στήριξη, ξανά και ξανά.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία των νέων κυβερνητικών εξαγγελιών. Γιατί χρειάζονται διαρκώς νέα πακέτα; Γιατί, παρά την ανάπτυξη, τα πλεονάσματα και τις αναβαθμίσεις της οικονομίας, σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομική ανασφάλεια;

Η μεγάλη αντίφαση του προϋπολογισμού

Την ίδια περίοδο, η Βουλή συζητά τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Έναν προϋπολογισμό με δαπάνες €11,2 δισεκατομμυρίων και προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ.

Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Όμως δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται για να αντιμετωπιστούν οι νέες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Πώς αντιμετωπίζουμε τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή εξάρτηση, τη δημογραφική μας συρρίκνωση, την τεχνολογική επανάσταση και τη σταδιακή διάβρωση της μεσαίας τάξης;

Δεν αρκεί να διαθέτουμε περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Πρέπει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς που δημιουργούν τα προβλήματα.

Η ανάπτυξη των λίγων και η ανασφάλεια των πολλών

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 2025 περίπου 167.000 συμπολίτες μας, δηλαδή το 17,1% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στους ανθρώπους άνω των 65 ετών, ο κίνδυνος εισοδηματικής φτώχειας έφτανε το 33,2%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η κατοικία απομακρύνεται από τις οικονομικές δυνατότητες ολοένα περισσότερων νέων οικογενειών.

Δεν πρόκειται απλώς για αποτυχία κοινωνικής πολιτικής. Πρόκειται για βαθύτερο πρόβλημα οικονομικού μοντέλου.

Για χρόνια, στηρίξαμε δυσανάλογα την ανάπτυξή μας στην εκμετάλλευση της γης, στις μεγάλες αναπτύξεις ακινήτων, στα φορολογικά πλεονεκτήματα και στην προσέλκυση κεφαλαίου, χωρίς επαρκή μέριμνα για το κοινωνικό αποτέλεσμα.

Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες συγκέντρωσης πλούτου και οικονομικής ισχύος (αλλά και πολιτικής δύναμης) στα χέρια των λίγων. Μιας οικονομικής ολιγαρχίας, που ενισχύεται όταν η πολιτική εξουσία προστατεύει προνόμια αντί να διασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό και ισονομία.

Η διαπλοκή επιδεινώνει αυτή τη στρέβλωση. Όταν η πρόσβαση στην εξουσία καθορίζει τις οικονομικές ευκαιρίες, δεν επιβραβεύεται ο παραγωγικότερος, ο ικανότερος ή ο πιο καινοτόμος. Επιβραβεύεται ο καλύτερα διασυνδεδεμένος.

Και το κόστος μεταφέρεται στην κοινωνία.

Αυτή η πορεία είναι οικονομικά επικίνδυνη. Γιατί η ανάπτυξη δεν δημιουργείται αποκλειστικά από τους μεγάλους επενδυτές. Δημιουργείται από τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον αυτοεργοδοτούμενο, τον επιστήμονα, τη μικρή και τη μεγάλη επιχείρηση.

Όταν αποδυναμώνεται η αγοραστική δύναμη της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και η ικανότητά της να παράγει πλούτο, περιορίζονται η κατανάλωση, η επιχειρηματικότητα και οι δυνατότητες μακροχρόνιας ανάπτυξης. Όταν οι νέοι αδυνατούν να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους, η οικονομική ανισότητα μετατρέπεται και σε δημογραφικό πρόβλημα.

Από τα επιδόματα στα δικαιώματα

Χρειαζόμαστε μια διαφορετική οικονομική φιλοσοφία. Σταδιακή μείωση της ανάγκης εξάρτησης από έκτακτα μέτρα, μέσα από μόνιμες μεταρρυθμίσεις.

Πρώτον, θεσμοθέτηση μόνιμων κοινωνικών δικλίδων ασφαλείας. Αξιοπρεπές κατώτατο συνταξιοδοτικό εισόδημα, αυτόματη αναπροσαρμογή κοινωνικών εισοδηματικών ορίων και αποτελεσματική προστασία της αγοραστικής δύναμης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Με αντικειμενικά κριτήρια, σταθερή χρηματοδότηση και χωρίς εξάρτηση από εκλογικούς κύκλους.

Δεύτερον, αντιμετώπιση του κόστους ζωής στη ρίζα του. Μαζική ανάπτυξη προσιτής κατοικίας μέσα από τον περιορισμό στη ζήτηση, ουσιαστική στεγαστική πολιτική για τους μόνιμους κατοίκους, επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και αποθήκευση, καθώς και δημόσια παιδεία που δεν υποχρεώνει τις οικογένειες να πληρώνουν μια δεύτερη, ιδιωτική εκπαίδευση.

Τρίτον, εκδημοκρατισμός της παραγωγικής δραστηριότητας. Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ενίσχυση του ανταγωνισμού, περιορισμός των ολιγοπωλιακών πρακτικών και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογία, καινοτομία και αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία.

Τέταρτον, ουσιαστική αναθεώρηση των δημοσιονομικών μας προτεραιοτήτων. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους κοινωνικούς στόχους : μείωση της φτώχειας, βελτίωση πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων, πρόσβαση στην κατοικία και αύξηση της παραγωγικότητας. Όχι απλώς περισσότερες δαπάνες, αλλά καλύτερα κοινωνικά αποτελέσματα.

Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε ανάμεσα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η οικονομική επιστήμη και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι μια κοινωνία με ευρύτερη συμμετοχή στην παραγωγή και στην ευημερία μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερες βάσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Κύπρος έχει τις δυνατότητες. Έχει ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνογνωσία, επενδύσεις και σημαντικά δημόσια έσοδα. Αυτό που χρειάζεται είναι διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

* Διδάκτορα Χρηματοοικονομικών και Μακροοικονομίας του Πανεπιστημίου του Cambridge