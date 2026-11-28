Η καθιερωμένη τελετή φωταγώγησης, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, αποκτά φέτος ακόμη πιο λαμπερό και εορταστικό χαρακτήρα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μουσική, χορό, χρώματα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Η γιορτή άρχισε στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής με τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, η οποία ξεκίνησε από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, διέσχισε τη Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή και κατέληξε στην Πλατεία Κέννεντυ. Στην παρέλαση συμμετείχαν τα εντυπωσιακά κλασικά αυτοκίνητα του Paphos Classic Vehicle Club, καθώς και οι σχολές χορού Jake Athanasiades Danceroom, Chameleon Dance Studio και Center of Ballet & Dance M. & S. Chambiaouridou. Χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ξυλοπόδαροι και Άγιοι Βασίληδες έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη διαδρομή, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της πόλης με ρυθμό, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση είχε και φέτος το αγαπημένο «Λεωφορείο της Αγάπης», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της γιορτής, προτού ξεκινήσει τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες διαδρομές του στην πόλη.

Στις 19:30, η γιορτή μεταφέρθηκε στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου το κοινό απόλαυσε ένα εορταστικό χορευτικό πρόγραμμα, συνοδευόμενο από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου. Ακολούθησε η επίσημη Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου από τον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, στην παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, αναφέρθηκε στις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα των Χριστουγέννων, όπως η αγάπη, η προσφορά και η αλληλεγγύη. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, καθώς και για την προετοιμασία της εκδήλωσης.

Η αντίστροφη μέτρηση και η φωταγώγηση του δένδρου σηματοδοτούν την έναρξη της εορταστικής περιόδου, μεταμορφώνοντας την καρδιά της πόλης σε ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, τη σκυτάλη πήρε η μουσική, με μια ξεχωριστή συναυλία που γέμισε την Πλατεία Κέννεντυ με ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες. Ο Papazó παρουσίασε το «Μπαλκόνι του Papazó», με special guest τον Akyla, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός και αγαπητός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους επί σκηνής, παρουσιάζοντας ένα ξεσηκωτικό και με εορταστική διάθεση μουσικό πρόγραμμα. Στη συναυλία συμμετείχε η Άρτεμις Κυριακοπούλου, ενώ τη μουσική επιμέλεια υπέγραψε ο Μάριος Καραμπότης. Στην παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν οι Ηλίας Χαλντούπης και ο Αντρέας Χρυσάνθου.

Η διασκέδαση συνεχίστηκε με After Party στην Πλατεία Κέννεντυ, με το DeeJay Radio και τον Dj Ilias Ηaldoupis, που κράτησαν τον γιορτινό παλμό ζωντανό μέχρι αργά το βράδυ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην Πλατεία Κέννεντυ λειτούργησαν χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με παραδοσιακές λιχουδιές, ζεστό κρασί και άλλες γιορτινές γεύσεις, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στην καρ-διά της πόλης.