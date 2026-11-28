Τη στήριξή του στο Mindset Talks 9, το μεγαλύτερο συνέδριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην Κύπρο, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, με αφορμή τη διοργάνωση που πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου στο Aliathon Resort, στη Γεροσκήπου.
Μήνυμα στήριξης από τον Δήμο Ιεροκηπίας στο Mindset Talks 9
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παλιός αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης, η οποία συγκεντρώνει 45 ομιλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από τους χώρους της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, του αθλητισμού, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της προσωπικής ανάπτυξης.
Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας υπογράμμισε ότι ο Δήμος στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανάπτυξη.
«Πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να δρα συμπληρωματικά στη δημόσια παρέμβαση, εναρμονισμένη στον σχεδιασμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παλιός.
Το Mindset Talks 9, που διοργανώνει το Growth Hacking Cyprus, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, με επίκεντρο την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, την επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη οικονομία.
Η φετινή διοργάνωση στη Γεροσκήπου ενισχύει παράλληλα τη θέση της πόλης ως σημείου συνάντησης δράσεων με επιχειρηματικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα,καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας.
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