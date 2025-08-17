Νέες καταγγελίες στην αστυνομία για απάτες δεκάδων χιλιάδων ευρώ με κρυπτονομίσματα

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι δύο άντρες ηλικίας 37 και 45 ετών κατήγγελαν στις 10 και στις 12 Αυγούστου αντίστοιχα, ότι έλαβαν γραπτό μήνυμα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, για διαθέσιμη εργασία με ευέλικτο ωράριο και επιπλέον εισόδημα. Αφού οι δύο άντρες επέδειξαν ενδιαφέρον, την ίδια μέρα ήρθε σε επικοινωνία μαζί τους άγνωστο τους πρόσωπο, που τους συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος και τους παρότρυνε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.

Οι 37χρονος και 45χρονος προχώρησαν σε εμβάσματα για το συνολικό ποσό των 40.760 ευρώ και το συνολικό ποσό των 20.031 ευρώ αντίστοιχα, από τραπεζικούς λογαριασμούς τους, σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και ακολούθως μετέφεραν αντίστοιχης αξίας κρυπτονομίσματα, σε ηλεκτρονικό πορτοφόλιο, που τους υπέδειξε το ύποπτο άγνωστο τους πρόσωπο.

Αργότερα, αφού ο ύποπτος τους ζήτησε επιπλέον χρήματα, για σκοπούς εκταμίευσης του δήθεν κέρδους τους, οι δύο καταγγέλλοντες διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Τις δύο υποθέσεις απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ.

Με αφορμή και τις νέες αυτές καταγγελίες, η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό σε ό,τι αφορά τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει στο κοινό να συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

ΚΥΠΕ