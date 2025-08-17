Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Συνελήφθη 37χρονη για υπόθεση διάρρηξης οικίας και κλοπής στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 37 ετών, χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής.

Οπως αναφέρει η Αστυνομία, σύμφωνα με τα «υπό διερεύνηση στοιχεία, η διάρρηξη διαπράχθηκε τον Νοέμβριο, 2024, σε κατοικία στη Λάρνακα. Από την κατοικία κλάπηκαν ηλεκτρικές συσκευές».

Σημειώνεται ότι «η 37χρονη ανακρίθηκε και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερη αργότερα χθες, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για εκδίκαση της υπόθεσης».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited