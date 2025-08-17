Συνελήφθη 37χρονη για υπόθεση διάρρηξης οικίας και κλοπής στη Λάρνακα

Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 37 ετών, χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής.

Οπως αναφέρει η Αστυνομία, σύμφωνα με τα «υπό διερεύνηση στοιχεία, η διάρρηξη διαπράχθηκε τον Νοέμβριο, 2024, σε κατοικία στη Λάρνακα. Από την κατοικία κλάπηκαν ηλεκτρικές συσκευές».

Σημειώνεται ότι «η 37χρονη ανακρίθηκε και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερη αργότερα χθες, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για εκδίκαση της υπόθεσης».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.